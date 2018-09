Ba bước làm trắng da được 300.000 người áp dụng

Trắng hồng Ultra HD White thích hợp với mọi đối tượng, từ trung niên tới người trẻ, từ phụ nữ chưa sinh đến sau sinh...

Trắng hồng Ultra HD White là cách làm trắng da kết hợp nguyên lý tự nhiên, thân thiện với cơ chế sinh lý con người của Nhật, với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu. Phương pháp này có thể giúp bạn trắng bật ba tone, hồng hào, sáng bóng sau 10 buổi mà không lột tẩy, không gây bong tróc và khô da. Nhiều sao Việt ưa chuộng phương pháp này như Á hậu Thụy Vân, Mai Thỏ, Tú Linh... Tại Saigon Smile Spa, phương pháp này từng được 300.000 người áp dụng thành công.

Không chỉ nghệ sĩ, nhiều chị em sử dụng phương pháp trắng hồng Ultra HD White để cải thiện các vấn đề da.

Ba bước làm trắng như một vòng tuần hoàn

Trắng hồng Ultra HD White được các chuyên gia tại Saigon Smile Spa kết hợp với các chuyên gia Nhật nghiên cứu dựa trên nhu cầu của những người muốn làm trắng da tự nhiên, nhanh chóng vì không có thời gian, thậm chí “lười” chăm sóc tại nhà. Vì vậy, phương pháp có nguyên lý làm trắng khoa học này tạo thành vòng tròn với ba bước chính.

Đầu tiên, da được làm sạch sâu trên bề mặt nhờ công nghệ Neo bright, giúp mở đường dẫn lưu thông đẩy oxy tinh khiết xuống tầng sâu nhất của da. Khi da được cấp đủ oxy thì collagen và elastin được tái sinh nhanh về số lượng giúp da căng bóng, ẩm mịn hơn

Tiếp theo, da được chăm sóc cầu kỳ, massage lưu thông tuần hoàn máu với công nghệ Neo massage. Bước trị liệu như thư giãn này còn giúp tăng cường hệ thống thải độc tố qua bề mặt da, đẩy các bụi bẩn, cặn bã ra khỏi da.

Cuối cùng, da sẽ được cấp đủ dưỡng chất cùng nhiều vitamin khoáng chất nhờ công nghệ Tripollar RF. Đầu xoay ba cực giúp tác động chính xác từng vùng điều trị, mang lại làn da trắng đồng đều.

Chị Nhung Trần, 32 tuổi (trên) có làn da trắng suốt 20 năm nhưng đột nhiên xỉn màu sau sinh. Dù thử nhiều phương pháp vẫn không có kết quả, chỉ đến khi trị liệu trắng hồng Ultra HD White thì làn da chị mới được cải thiện. “Ở độ tuổi 30, mình cần phương pháp giúp da trắng và phải khỏe nữa”, chị Nhung chia sẻ. Ngược lại, Phương Anh (dưới) sở hữu làn da đen lì từ nhỏ, thường bị bạn bè gán biệt danh “nữ bao công”. Sau một liệu trình, Phương Anh tự tin khoe làn da trắng khiến bạn bè bất ngờ. Xem chi tiết tại đây.

“Thực đơn” tăng cường dưỡng chất tự nhiên cho da

Không dừng lại ở việc mô phỏng nguyên lý tuần hoàn, làm trắng từ trong ra ngoài với công nghệ hiện đại, các nhà nghiên cứu còn tăng cường các bước dưỡng ẩm và bổ sung “thực đơn” từ tự nhiên, giúp chị em cảm nhận hiệu quả sau mỗi buổi trị liệu, da sáng dần và khỏe hơn.

Nhờ kết hợp đổi mới, trị liệu rút ngắn thời gian làm trắng. Nếu bạn cấp đủ nước, độ ẩm, dưỡng chất trắng da tại nhà liên tục trong 365 ngày thì chỉ làm sáng trên bề mặt da, còn với phương pháp trắng hồng Ultra HD White, bạn được dưỡng từ sâu bên trong, bật ba tone da sau 10 buổi.

Bà mẹ Phương Anh ( 32 tuổi, ảnh trên) gặp tình trạng da đột ngột xỉn màu, sạm đi trông thấy sau sinh. Sau 10 buổi trị liệu, làn da chị trắng bật ba tone, căng mịn và rạng rỡ như thời con gái. MC Thanh Tâm (dưới) sở hữu làn da trắng từ nhỏ. Nhưng sau sinh, ở độ tuổi ngoài 30, da chị trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Sau một liệu trình, da chị sáng bóng, hồng hào, trẻ trung như thời con gái. Xem chi tiết tại đây.

Không mất thời gian chăm sóc cầu kỳ, lại được thư giãn trong không gian spa cao cấp, sang trọng, phương pháp trắng da tự nhiên này phù hợp với những người bận rộn, tranh thủ 75 phút nghỉ trưa mỗi ngày.

Đặc biệt, những chị em đang bị sạm, đen da do bẩm sinh, ánh nắng (cháy nắng vì đi biển, không thoa kem chống nắng thường xuyên...), do nhịp sống tấp nập, căng thẳng (stress, mệt mỏi), hay do điều kiện công việc (phải tiếp xúc nhiều với ánh đèn có cường độ cao, làm việc thường xuyên với máy tính, liên tục di chuyển giữa các vùng đất khác nhau)... đều có thể áp dụng giải pháp này.

