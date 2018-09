Ăn uống hợp lý giảm chứng rậm lông

Đôi khi chỉ nhờ chế độ ăn uống hợp lý, các nàng có thể hạn chế sự xâm nhập trái phép của những sợi lông đáng ghét.

Hiện tượng lông phát triển quá mức chủ yếu do di truyền, cơ địa sẵn có của từng người, cũng có thể do sử dụng các loại thuốc chứa các chất gây rối loạn nội tiết (phenytoin, minoxidil, diazoxid, cyclosporin…). Muốn quá trình trị liệu mang lại hiệu quả cần tìm đúng nguyên nhân. Hiện tượng lông mọc dày, rậm và không có dấu hiệu dừng lại, một phần là do cách ăn uống hàng ngày.

Sản phẩm từ bơ sữa là tác nhân kích thích lông phát triển hơn.

Nói không với sản phẩm từ bơ sữa

Các sản phẩm từ sữa cần hạn chế trong thực đơn của bạn bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa có chứa khá nhiều các gốc phân tử của hormone androgen. Khi vào cơ thể, chúng sẽ được chuyển đổi thành các hormone DHT (dihydrotestosterone) có khả năng làm tăng sản xuất bã nhờn, khiến lông phát triển mạnh mẽ hơn.

Đôi chân nuột nà, thon thả giúp bạn gái tự tin diện váy xinh.

Ớt, đồ cay nóng cũng cần gạch tên

Không chỉ là kẻ thù khiến gương mặt bạn “nở hoa” do mụn trứng cá, ớt, đồ cay nóng còn là nguyên nhân khiến lông mọc rậm rạp hơn. Capsaicin, một hợp chất hóa học có nhiều trong ớt (chất tạo nên một hương vị cay) cần thiết cho sự phát triển các nang tóc. Vì vậy, ăn nhiều ớt có thể làm tăng sự phát triển lông tóc.

Ăn nhiều đường - cơ hội sống của lông

Các chuyên gia cho rằng: “Ăn một lượng lớn đường, carbohydrate tinh chế như bánh quy và bánh ngọt có thể gây ra sự tăng trưởng quá nhiều lông, tóc trên cơ thể”. Do đó, nếu bạn thấy bộ lông của mình vẫn âm thầm phát triển rậm rạp từng ngày mà không rõ nguyên nhân thì nên xem lại lượng đường hấp thụ trong thực đơn hàng ngày của mình và nhanh chóng thay đổi thói quen đó.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống hợp lý chỉ giúp bạn hạn chế phần nào lông phát triển rậm rạp hơn chứ không thể loại bỏ chúng. Vì thế, để triệt lông vĩnh viễn, bạn cần có một phương pháp điều trị triệt để hơn.

