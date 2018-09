Ám ảnh béo bụng và sai lầm của phụ nữ

Mang nỗi ám ảnh tâm lý và quan niệm sai lầm do béo bụng nên dù đã làm mọi cách nhưng phái đẹp vẫn không thể nào giảm được số đo vòng eo.

Nỗi sợ mang tên béo bụng

Béo bụng trở thành một nỗi ám ảnh nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Tỷ lệ bị béo bụng ngày càng phổ biến trên thế giới, đến mức khoa học đã đưa ra thêm một khái niệm mới: Fat- phobia (chứng sợ béo). Đây là một trong những nỗi sợ tâm lý, khiến con người luôn cảm thấy mình mập mạp và tìm mọi cách để giảm cân vô tội vạ.

Rất nhiều người trong số những trường hợp mắc chứng sợ béo có vóc dáng khỏe khoắn, vừa vặn, nhưng bản thân họ luôn nghĩ mình quá béo, nhất là khi nhìn vào vòng bụng ngấn mỡ. Vì thế, không ít người lao đầu vào việc ăn uống kiêng khem, khổ sở và “tự hành xác” mình bằng nhiều cách chỉ để mong giảm được vài cân, thoát khỏi ám ảnh béo bụng.

Nếu sở hữu vòng eo và bụng to trong khi cơ thể thì vừa vặn thì bạn không nên giảm cân, ép cân quá mức, bởi việc này khiến thể trạng suy yếu và gầy gò, thiếu sức sống.

Những sai lầm khi bị ám ảnh bởi béo bụng

Béo bụng là do mỡ bụng quá nhiều: đây là một trong số những quan niệm sai lầm phổ biến mà những người bị béo bụng thường hay mắc phải.

Không phải chiếc “bụng bầu”, “bụng bia” nào cũng là nạn nhân của mỡ thừa. Nguyên nhân của nhiều trường hợp trong số đó là do: sự phát triển quá mức của các cơ khiến số đo vòng bụng tăng đột biến; do chứng đầy hơi khiến bụng to lên bất thường, ví dụ như huyết áp cao khiến cơ thể kháng lại insulin dẫn đến lượng chất béo trong máu cao, gây tình trạng “phát phì” quanh vùng bụng; hoặc bụng to cũng là triệu chứng của hiện tượng rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, các bệnh thuộc về đường tiêu hóa như dạ dày, đại tràng, đường ruột hoặc thậm chí là ung thư buồng trứng…

Do đó, bạn đừng bao giờ lầm tưởng mọi chuyện đều bắt đầu từ mỡ bụng mà bị chứng Fat-fobia hành hạ. Trước khi nghĩ đến chuyện phải “lao tâm khổ tứ” tìm cách giảm mỡ bụng, bạn nên đi khám bác sĩ và xác định đúng nguyên nhân khiến vòng hai “phát phì” để có hướng điều trị chuẩn xác nhất.

Ăn kiêng có thể giảm béo bụng: một thực tế cho thấy, các chế độ ăn kiêng nổi tiếng như Atkins, Dukan, Cookie Diet, Low Carb… đều nghiêng về hướng cắt giảm bớt nguồn năng lượng nạp vào cơ thể, chỉ sử dụng nguồn thực phẩm ít calo theo những quy tắc nhất định. Một số chế độ đã mang lại hiệu quả thấy rõ trong việc giúp nhiều người béo giảm bớt trọng lượng, số đo cân nặng và cơ thể gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, những điều trên không đồng nghĩa với việc bụng mỡ sẽ biến mất hoàn toàn, giống như một ngôi nhà được phá bỏ đi phần bên trên nhưng nền móng bên dưới thì vẫn còn. Chưa kể, nhiều vùng mỡ mềm bên dưới đã bị chuyển hóa thành mỡ cứng lâu năm, có thành toxin bao bọc xung quanh không thể dễ dàng xử lý chỉ bằng việc ăn kiêng đơn thuần.

Bên cạnh đó, sau một quá trình ăn kiêng hành xác kham khổ thì chiếc bụng và nhiều vùng da trên cơ thể cũng bắt đầu bị “biến dạng”, chảy xệ, nhăn nheo do lượng mỡ bị giảm đi đột ngột.

Đừng để lầm tưởng về bụng béo khiến bạn hành hạ thân xác bằng cách kiêng khem hay uống thuốc giảm cân vô tội vạ.

Một số trường hợp khác lại là nạn nhân của Skinny Fat - một hội chứng “gầy nhưng vẫn mỡ”, cân nặng ổn định, thân hình vừa vặn, cân đối nhưng vùng bụng vẫn bị tích tụ nhiều mỡ thừa gây béo. Với những trường hợp này, việc ăn kiêng là hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu như quá lạm dụng.

Luyện tập là cách giảm béo bụng hiệu quả nhất: với nhiều người, luyện tập thể thao luôn là một trong những phương pháp giảm cân, giảm béo kinh điển từ trước đến nay. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hình thức luyện tập nào cũng mang lại hiệu quả giảm béo và giúp bạn có được vòng bụng chuẩn đẹp như mơ.

Bạn là nữ và muốn có cơ bụng số 11, là nam và muốn có chiếc bụng 6 múi nhưng lại đang bị béo bụng cản trở? Bạn có thể lao vào luyện tập hùng hục nhưng nếu luyện sai cách, bạn sẽ chỉ khiến các khối cơ phát triển to thêm trong khi mỡ vẫn còn. Bởi lớp mỡ luôn nằm bên trên lớp cơ, nếu không giảm được mỡ, phần cơ dù có phát triển thêm vẫn sẽ bị mỡ che lấp. Do đó, trước khi tiến hành những bài tập để có được cơ bụng mơ ước, hãy chọn những bài tập có thể giúp bạn đốt cháy năng lượng và giảm lượng mỡ dư thừa trước.

Vẽ lại đường cong cơ thể với phương pháp phù hợp

Làm cách nào để giảm béo bụng an toàn, hiệu quả mà vẫn giữ được đường cong nuột nà của cơ thể và tránh những tai họa không đáng có là bài toán gây đau đầu với nhiều người. Nếu đã xác định đúng nguyên nhân gây béo bụng là do mỡ và muốn tiết kiệm nhiều thời gian, công sức.... bạn có thể tìm hiểu dịch vụ giảm mỡ UltraShape 3D tại Dencos Luxury.

UltraShape 3D là giải pháp xử lý mỡ bụng hiệu quả với nguyên lý sử dụng nguồn năng lượng sâu và mạnh hơn, hiệu quả hơn từ các hoạt động giảm mỡ thông thường. Năng lượng sóng siêu âm từ UltraShape 3D truyền tới các mô tế bào mỡ đích với độ sâu chính xác sẽ tạo ra tác dụng phá hủy hoàn toàn các “bức tường” của thành tế bào chất béo, giải phóng mô mỡ dưới dạng triglycerides. Từ đó, giúp mỡ thừa được loại bỏ khỏi cơ thể một cách tự nhiên hoặc chuyển hóa thành năng lượng, tái sử dụng lại cho cơ thể.

Dencos Luxury cam kết hiệu quả cho khách hàng thực hiện Ultrashape 3D và giảm ngay 30% chi phí trong tháng 8 này.

Không cần nhịn ăn, không cần vận động quá sức để giảm được số đo vòng bụng, Ultrashape 3D sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ trong thời gian ngắn và hiệu quả như mong muốn. Ngay sau lần điều trị đầu tiên, vùng điều trị sẽ săn mịn và gọn gàng thấy rõ. Trung bình sau 2 đến 3 lần điều trị, bụng sẽ giảm được hơn 10 cm mỡ thừa, khách hàng có thể sở hữu vòng eo con kiến dễ dàng mà không cần hút mỡ. Xem chi tiết tại đây.

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi, Dencos Luxury gửi đến phái đẹp ưu đãi lên đến 30% cho dịch vụ giảm mỡ UltraShape 3D. Bên cạnh đó, chương trình còn giảm đến 50% cùng nhiều quà tặng dành cho khách hàng đến trải nghiệm tất cả các dịch vụ làm đẹp tại Dencos Luxury trong tháng 8. Xem chi tiết tại đây.

