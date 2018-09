Siêu mẫu của Victoria's Secret tiết lộ, cô từng sửa lại hình dáng tai khi 11 tuổi và đó là trải nghiệm khủng khiếp.

Alessandra Ambrosio sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau khi ca chỉnh sửa tai của cô bị hỏng.

Một siêu mẫu kỳ cựu từng phát biểu các người mẫu là những người không có được sự an toàn bởi họ luôn phải đối mặt với nhiều lo lắng, từ việc chăm sóc sắc đẹp đến bảo vệ bản thân khỏi cám dỗ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Edit, Alessanda Ambrosio tiết lộ cô luôn cảm thấy bất an với đôi tai của mình. Người phụ nữ được xem là sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo cho biết, mọi chuyện tồi tệ xảy ra từ khi cô quyết định chỉnh sửa lại đôi tai năm 11 tuổi.

"Tôi luôn mơ ước được trở thành người mẫu, vì thế đã quyết định chỉnh lại hình dạng đôi tai bởi nó hơi nhô ra một chút. Tôi tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ ở quê nhà (tại Brazil) để thực hiện thủ thuật này. Tôi thật ngu ngốc khi đồng ý chỉnh sửa dù vị bác sĩ này mới chỉ thực hiện một ca phẫu thuật như thế này trước đó. Vài đêm đầu tiên, tôi đau đớn như thể có ai đó đã cắt đứt tai tôi. Trong suốt một năm trời, tôi phải trở lại để thực hiện các ca tiểu phẫu. Các bác sĩ nói rằng họ có thể sửa lại giúp tôi nhưng phẫu thuật thẩm mỹ khiến tôi hoảng sợ", Alessandra Ambrosio đau đớn kể lại quãng thời gian phải chịu đựng khi chỉnh hình tai.

Đôi tai siêu mẫu sau nhiều năm bị phẫu thuật hỏng.

Alessandra không phải là ngôi sao đầu tiên hối hận vì thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nói về ca nâng ngực năm 19 tuổi, Denise Richards cũng cho biết: "Tôi ước rằng mình lúc đó có đủ tự tin với cơ thể mình để nói không với phẫu thuật thẩm mỹ".

Carmen Electra, Coutney Love hay Heidi Montag đều bày tỏ niềm hối tiếc khi đi theo con đường dao kéo. Nhiều ngôi sao cho rằng, nếu hài lòng với những gì mình có, bạn sẽ tránh cho bản thân khỏi những nỗi đau dai dẳng và tiết kiệm rất nhiều tiền bạc.

Thái An