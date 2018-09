Adora ưu đãi 50% dịp khai trương chi nhánh mới

Viện thẩm mỹ và chăm sóc da Adora khai trương cơ sở mới vào ngày 12/5 tại 60 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP HCM.

Nhân sự kiện khai trương, Hệ thống viện thẩm mỹ và chăm sóc da Adora khuyến mại lên đến 50% dịch vụ spa làm đẹp và quà tặng thẩm mỹ lên đến 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng vào 10 ngày vàng từ 5/5 đến hết 14/5 trên toàn hệ thống. Chi tiết, xem tại đây.

Tắm trắng Super White 6D được ưu đãi lên tới 40% cho 10 ngày vàng khai trương.

Adora dành tặng 100 vé mời tham dự sự kiện khai trương cho những khách hàng đăng ký sớm. Đặc biệt, khi đăng ký tham dự chương trình trước ngày 12/5, bạn còn có cơ hội nhận ngay voucher làm đẹp trị giá 2 triệu đồng.

Adora chi nhánh TP HCM được đầu tư hiện đại là địa chỉ tin cậy cho những tín đồ làm đẹp.

Ngoài những quà tặng hấp dẫn, tham dự sự kiện khai trương bạn còn có cơ hội giao lưu và chụp hình cùng dàn sao nổi tiếng: Hoa hậu Trái đất 2015- Angelia Ong, Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011 - Trương Tri Trúc Diễm, siêu mẫu Minh Tú... cùng nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khác.

Siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Trái Đất 2015 - Angelia Ong, Top 11 Hoa hậu Quốc tế 2011 - Trúc Diễm là những mỹ nhân góp mặt trong tiệc khai trương.

Viện thẩm mỹ và chăm sóc da Adora với gần 9 năm hoạt động, là địa chỉ cung cấp các giải pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả với phương châm hoạt động “Trao vẻ đẹp - đón thành công". Các phương pháp làm đẹp tại đây được phái đẹp tin tưởng và yêu thích là dịch vụ tạo hình thẩm mỹ không phẫu thuật; trị liệu công nghệ cao như trị nám bằng Laser Spectra Hiline, trẻ hóa tái tạo da Super Young Skin, nâng cơ V-line New Ultherapy; dịch vụ điều trị da mặt chuyên sâu nuôi trắng da từ noãn thực vật, căng mịn da Babie Face, chống lão hóa C- Collagen; tắm trắng Super White 6D, Natural White và dịch vụ giảm béo Ultra 3D S-line, triệt lông Diode Laser.

Liên hệ: Hệ thống thẩm mỹ Adora

Hà Nội: Số 25 Bùi Thị Xuân - quận Hai Bà Trưng

TP HCM: Số 60 Sương Nguyệt Ánh - quận 1.

Website: http://Adoraspa.vn

Tel: 043 552 2222 - 082 232 2222

Hotline: 096 118 2299

(Nguồn: Adora)