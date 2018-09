Á quân 'Bước nhảy ngàn cân' gây bất ngờ với thân hình thon gọn

Giảm 30kg sau cuộc thi nhảy, Huyền Thanh vẫn tự ti với thân hình quá khổ, nhờ phương pháp giảm cân hiện đại, phần mỡ và da thừa trên thân thể cô đã được loại bỏ.

Mặc cảm vì thân hình quá khổ

Huyền Thanh là thí sinh được yêu mến trong cuộc thi "Bước nhảy ngàn cân" nhờ vũ đạo đẹp mắt và nỗ lực giảm cân không mệt mỏi. Suốt 3 tháng tham gia sân chơi này, cô giảm được hơn 30kg, từ hơn 80kg xuống còn gần 60kg.

Tham gia "Bước nhảy ngàn cân", Huyền Thanh đã nỗ lực giảm cân, nhờ những vũ điệu đẹp mắt, cô chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Ít ai biết, thời con gái Huyền Thanh từng sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình thon gọn, dao động từ 48-50kg. Nhờ ngoại hình duyên dáng, cô thường xuyên tham gia các hoạt động, tiết mục văn nghệ cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng và sinh hai con khiến cô gái trẻ tăng cân mất kiểm soát, có lúc gần 100kg. Thân hình quá cỡ khiến cô gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vì chồng có người khác, cũng vì mập mạp, không còn phù hợp với vị trí nhân viên ngân hàng, bà mẹ 2 con bị mất việc làm. Sau cuộc thi, Huyền Thanh đã giảm được 30kg, số cân nặng chỉ còn 60kg. Cô tiếp tục công việc bán hàng online và là chủ một phòng dạy nhảy dành cho người béo.

Huyền Thanh hiện tại chỉ còn 60kg, tuy nhiên, cô vẫn tự ti vì mỡ thừa và những vết rạn dày đặc.

Bà mẹ đơn thân không bao giờ tham gia những bữa tiệc ngoài trời hay tiệc hồ bơi vì sợ người khác nhìn vào thân hình ngấn mỡ. “Hiện tại, tôi vẫn nặng hơn 60kg, phần da bụng chảy xệ và xấu xí khiến tôi không dám mặc đồ bó sát, áo bơi”, Huyền Thanh chia sẻ.

Huyền Thanh cho biết, cô luôn mong muốn được gắn bó với vị trí nhân viên ngân hàng - ước mơ đã ấp ủ từ thời đại học. Tuy nhiên, vì vóc dáng mập mạp, cô vẫn chưa thể quay lại với nghề. Với mong muốn lấy lại vóc dáng thời son rỗi, bà mẹ trẻ quyết tâm giảm mỡ.

Giảm mỡ ngoạn mục nhờ tạo hình thành bụng và hút mỡ

Qua tìm hiểu cùng sự giới thiệu của bạn bè, Huyền Thanh chọn giảm mỡ an toàn mà nhanh chóng bằng cách phẫu thuật. Cô cũng cẩn thận tìm hiểu bác sĩ uy tín, có tay nghề, chuyên môn cao và quyết định trao gửi niềm tin tới bác sĩ Hoàng Tuấn - chuyên khoa phẫu thuật tạo hình.

Là phụ nữ từng sinh con, lại đẻ mổ, những phương pháp giảm cân áp dụng cho Huyền Thanh như tập thể dục chỉ săn chắc một phần, còn phần da chảy xệ, nhăn nheo vẫn không cải thiện được. Chưa kể, lượng da thừa do tăng cân nhanh, sau đó giảm nhiều cân trong khoảng thời gian ngắn không thể co lại được, độ đàn hồi kém, bác sĩ buộc phải can thiệp cắt da, tạo hình thẩm mỹ cho cô.

Theo bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phương pháp giảm mỡ nhanh chóng và an toàn mà Huyền Thanh đã chọn có tên gọi theo y học là tạo hình thành bụng.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định cơ thể Huyền Thanh còn khoảng 10kg mỡ thừa tích tụ lâu ngày, đây là phần mỡ rắn nên khó giảm bằng phương pháp khác, bởi vậy cô buộc phải can thiệp thẩm mỹ.

Huyền Thanh được bác sĩ tạo cảm giác vô cảm bằng phương pháp gây mê an toàn. Sau đó, ê kip phẫu thuật thực hiện bóc tách mỡ thừa và cắt phần da chùng nhão, chảy xệ ra ngoài. Tiếp đó là khâu tái tạo cân cơ thành bụng, tạo hình rốn mới. Cuối cùng, các chuyên gia sẽ thực hiện những đường khâu tỉ mỉ và thẩm mỹ, tránh để lại sẹo xấu. Với phương pháp này, lượng mỡ thừa ở phần bụng trên và bụng dưới của Huyền Thanh đã được giải quyết.

Bác sĩ cho biết thêm, phần mỡ ở 2 eo, ụ lườn và đùi của Á quân "Bước nhảy ngàn cân" khá nhiều. Tuy nhiên, những vị trí này không thể phẫu thuật nên cô được áp dụng phương pháp hút mỡ Lipomatic. Công nghệ này còn được gọi là hút mỡ gây cười, khi đưa đầu hút vào bên trong, hệ thống máy kích thích sản xuất ra Endophin nội sinh, khách hàng sẽ có cảm giác hưng phấn, buồn cười. Công nghệ này nhanh chóng, hiệu quả mà không gây đau.

Để quy trình làm đẹp diễn ra thuận lợi và đảm bảo, bác sĩ Hoàng Tuấn đã liên kết với bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc và thực hiện tất cả những ca phẫu thuật tại bệnh viện.

Huyền Thanh thu hút với ngoại hình quyến rũ sau giảm cân.

Huyền Thanh tâm sự, cô mong chờ, hồi hộp, xen lẫn hào hứng trước ca phẫu thuật này. Theo bác sĩ, sau phẫu thuật cùng hút mỡ, cô có thể giảm được gần 10kg để có thân hình 50kg như thời trẻ. Bà mẹ đơn thân hy vọng, sau khi giảm cân, cô sẽ quay lại làm nhân viên ngân hàng và phát triển phòng dạy nhảy của mình.

Thiên Hà