Á quân Borelo Tố My đẹp rạng rỡ nhờ mặt dán sứ Veneer

Người xưa có câu “cái răng, cái tóc là gốc con người” để nói lên tầm quan trọng của hàm răng. Không chỉ thực hiện chức năng ăn nhai, răng còn là yếu tố để nâng cao tính thẩm mỹ cho gương mặt. Tuy nhiên, theo thời gian, răng thường gặp một số vấn đề như sứt mẻ, bị ố vàng, chết tủy… Hiện nay, với công nghệ mặt dán sứ Veneer CT 5 chiều, bạn sẽ cải thiện được những vấn đề trên mà không phải lo lắng bị ê buốt răng hàm cũng như tốn thời gian phục hình răng.

Công nghệ tích hợp các ưu điểm của bọc răng sứ và tẩy trắng răng

Mặt dán sứ Veneer là lớp sứ mỏng được gắn lên bề mặt răng nhằm đem đến cho bạn một hàm răng đẹp toàn diện nhưng mỏng nhẹ hơn răng sứ. Với công nghệ này, những khiếm khuyết như răng bị mất men, sứt mẻ, méo, ố vàng đều được khắc phục hiệu quả mà không cần làm cùng lúc nhiều công nghệ như tẩy trắng, bọc răng sứ...

Công nghệ mặt dán sứ Veneer được nhiều chuyên gia nha khoa đánh giá cao về độ hiệu quả cũng như tính thẩm mỹ nhờ lớp sứ mỏng dán trực tiếp lên bề mặt răng.

Được chế tạo từ chất liệu sứ cao cấp, mặt dán Veneer có độ sáng bóng cao, thân thiện với kết cấu răng hàm nên có thể áp dụng cho các trường hợp răng bị ố vàng, xỉn màu. Bên cạnh đó, dán mặt sứ còn có khả năng bảo tồn tối đa răng thật do chỉ mài một ít ở phần bề mặt răng, không gây nhiều ê buốt so với phương pháp bọc răng sứ và tiện lợi cho người sử dụng.

Nguyên nhân Tố My chọn mặt sứ Veneer CT 5 chiều

Ca sỹ Tố My sở hữu nụ cười duyên dáng cùng hàm răng trắng đều, sáng bóng sau khi mặt dán sứ Veneer tại nha khoa Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

Á quân "Solo cùng Bolero 2015" Tố My - người đã thực hiện phương pháp mặt dán sứ Veneer CT 5 chiều thành công chia sẻ: “Tôi lựa chọn phương pháp này vì thấy có nhiều ưu điểm nổi bật và đạt tính thẩm mỹ cao. Sau khi dán, tôi cảm thấy răng sứ gắn chặt, bền chắc, cho cảm giác ăn nhai như răng thật. Đồng thời, không phải mài răng đau đớn hay quá thô to cồng kềnh như bọc răng nhưng răng tôi vẫn bóng đẹp và trắng sáng. Thời gian sử dụng mặt dán sứ Veneer cũng lâu dài hơn so với các phương pháp khác. Tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Mặt dán sứ Veneer tích hợp nhiều ưu điểm của các phương pháp khác.

Sự khác nhau giữa mặt dán sứ Veneer với bọc răng sứ thông thường

Chỉ tiêu đánh giá Mặt dán sứ Veneer Bọc răng sứ Kỹ thuật Kỹ thuật CT 5 chiều đơn giản, dán trên bề mặt răng giúp răng đẹp và y hệt răng thật Mài răng, chế tạo mão sứ và chụp bọc lên toàn bộ răng thật. Tính thẩm mỹ Có tính thẩm mỹ cao nhờ lớp dán mỏng bằng sứ cao cấp giống răng thật. Bọc răng sứ khiến răng dày hơn, giảm phần nào tính tự nhiên. Tỷ lệ mài răng Chỉ cần mài một lớp mỏng ở bề mặt răng (0,02 đến 0,05 mm) Mài gần như toàn bộ răng Thời gian thực hiện Được rút ngắn về thời gian khi chế tạo mặt dán có kích thước phù hợp với răng. Tốn nhiều thời gian, sau khi lấy dấu răng cần phải gửi Labo cho kỹ thuật viên chế tác răng sứ Tình trạng ê buốt Không gây ra cảm giác đau cũng như ê buốt vì hạn chế mài răng Sau khi bọc thường có cảm giác hơi đau và ê buốt kéo dài, gây khó chịu

Nha khoa Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu từ Bệnh viện Jeong Won - Top 5 trung tâm chăm sóc sắc đẹp uy tín tại Hàn Quốc.

