Á hậu Quý bà Hoàng Yến dự họp báo 'Queen of the spa' tại TP HCM

Người đẹp sẽ tham gia sự kiện vào 14h - 17h, thứ ba, ngày 6/2, tại khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, TP HCM.

Á hậu Quý bà thế giới 2009 - Hoàng Yến là một trong 5 giám khảo của cuộc thi "Queen of the spa". Người đẹp còn được biết đến là Trưởng ban đối ngoại, Đại sứ du lịch tỉnh Jeju. Trước đó, cô cùng ban tổ chức đã có buổi gặp gỡ các thí sinh tại Hà Nội (Việt Nam), tại Seoul (Hàn Quốc) và Phnompenh (Campuchia).

Á hậu Quý bà Hoàng Yến (thứ 5, từ trái sáng) diện áo dài duyên dáng chụp ảnh cùng các thí sinh.

Ngoài Á hậu Hoàng Yến, buổi họp báo sẽ có sự tham dự của ông David Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo làm đẹp quốc tế (AIBETRA), Ban điều hành Hiệp hội Đào tạo làm đẹp quốc tế (AIBETRA); Tiến sĩ Hang Borey - Nữ tướng Hoàng gia Campuchia, thành viên ban giám khảo cuộc thi; ông Jang Seon Oh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Gwangju-Jeonnam cùng các vị khách mời, doanh nghiệp, các ngôi sao và toàn bộ thí sinh khu vực phía Nam.

Các thí sinh của cuộc thi Queen of the spa.

Nữ hoàng ngành làm đẹp 2018 (Queen of the Spa 2018) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các cô gái đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp hoặc yêu thích và muốn phát triển trong ngành làm đẹp. Các thí sinh tham dự có độ tuổi từ 18 đến 35, tốt nghiệp THPT và cao từ 160 cm trở lên, đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Queen of the Spa do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông. Vòng sơ loại diễn ra từ 25/1 đến 1/3. Vòng bán kết và chung kết gồm 70 thí sinh sẽ diễn ra từ 10/4 đến 13/4, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Partyum House ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Thu Ngân