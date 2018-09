Á hậu Hoàng My bật mí cách detox thải ra cát

Chỉ uống nước ép trái cây và dầu olive trong một ngày giúp người đẹp thải ra rất nhiều độc tố cùng lượng cát nhiều đến khó tin.

Vũ Hoàng My là Á hậu nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam bởi khuôn mặt hút hồn, vóc dáng quyến rũ cùng tài giao tiếp khéo léo. Để có được thân hình thon gọn, chuẩn mực như vậy, cô đã áp dụng biện pháp ăn kiêng khá lâu và chăm chỉ tập thể dục. Ngoài ra, detox (thanh lọc cơ thể) cũng là một trong những bí quyết đem lại sự tươi trẻ cho chân dài. Mới đây, mỹ nhân đã chia sẻ kinh nghiệm thải độc của bản thân trên Facebook và kết quả của quá trình này không chỉ khiến Hoàng My ngạc nhiên mà rất nhiều người cũng ngỡ ngàng vì có quá nhiều loại độc tố đọng trong người mà ta không thể ngờ tới.

Lượng cát thải ra trong hai ngày đầu của Á hậu.

Phương pháp và kinh nghiệm detox của Hoàng My:

- Thời gian: Một ngày.

- Công thức: Cứ mỗi hai tiếng uống nước ép dưa leo, cà rốt, táo, cần tây, protein cùng với các loại vitamin. Vì mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn vitamin khác nhau và tuỳ cơ địa nên Hoàng My không thể đưa ra một công thức cố định. Tiếp theo là uống dầu olive sau 10 phút kết thúc ly nước ép cuối cùng để mọi thứ trơn tru.

- Kết quả: Tối hôm đó hoặc sang ngày hôm sau, các độc tố trong người sẽ được thải ra theo đường sau. Để biết sức khỏe mình tốt đến đâu, các bạn sẽ chuyển sang công đoạn “đãi vàng tìm cát” và tha hồ mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng những "viên ngọc" màu xanh rêu đã kẹt trong ruột từ mấy chục năm nay cùng một thứ mùi vô cùng đặc biệt. Cát, sạn, sỏi sẽ lắng xuống dưới đáy. Sỏi của những người già đen như trứng sâu, người trẻ hơn thì có màu muối tiêu và hình dạng rất phong phú.

Mỹ nhân cho biết cô đã rất bất ngờ khi trong gan, mật, ruột mình có nhiều cát đến như vậy. My còn cẩn thận cho chúng vào hai chiếc lọ để làm "kỷ niệm". Việc ăn kiêng quá lâu cộng với thường xuyên thức khuya và không ngủ đủ giấc khiến gan của người đẹp không có thời gian nghỉ ngơi nên chất béo khó phân giải và hoạt động chuyển hoá năng lượng dần kém đi.

Sau ba ngày detox, chân dài chỉ ăn nhẹ bằng các món không gia vị, viên xơ và protein.

Chia sẻ với Ngoisao.net, mỹ nhân bật mí, trước khi áp dụng biện pháp này cô đã đi khám tổng quát, kiểm tra huyết áp, đồng thời được giám sát rất kỹ trong suốt quá trình thực hiện để đảm bảo mức độ thành công và an toàn. Cô nhấn mạnh rằng, không phải ai cũng có thể thực hiện cách này và không thể làm một mình khi chưa có kinh nghiệm hay người hỗ trợ bên cạnh. Trong một ngày detox, cô đã tiêu thụ tổng cộng 8 ly nước ép và không cảm thấy mệt mỏi do cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin và năng lượng. Bên cạnh đó, My cũng thư giãn, nghỉ ngơi hoàn toàn bằng việc xem phim đọc sách nên không hề cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi thanh lọc cơ thể, bạn sẽ tha hồ thu thành quả vào những ngày sau đó bởi cát và sỏi sẽ lần lượt được đưa ra ngoài. Lưu ý là trong thời gian ba ngày này, bạn chỉ nên ăn nhẹ nhàng và dùng những thực phẩm "sạch sẽ" giống Hoàng My như cá, trứng, tôm luộc không gia vị cùng với viên xơ và protein.

Á hậu tâm sự: "Khi còn ở bên Mỹ, tôi cũng từng thử detox ba ngày bằng nước ép trái cây nhưng mới đến ngày thứ hai đã chịu không nổi. Cách này là phương pháp nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất tôi từng thấy".

Lê Hằng