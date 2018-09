90 phút 'giải cứu' mỡ thừa trên má

Loại bỏ mỡ má bằng sóng siêu âm là giải pháp giúp bạn lấy lại khuôn mặt thon gọn nhanh chóng.

Mỡ má có ảnh hưởng rất quan trọng đến đường nét, thần thái của gương mặt. Phần bầu má to, chảy xệ khiến bạn trở nên già trước tuổi, gương mặt mất đi sự thanh thoát.

Mỡ thừa trên má làm cơ mặt chảy xệ là thủ phạm khiến bạn trông già hơn tuổi.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mỡ thừa hình thành trên mặt da và cơ mặt chảy xệ hoặc do mỡ thừa tích tụ dày. Thông thường, những người không may có phần má bầu chảy xệ thường xuất phát từ tình trạng thừa cân hoặc do tuổi tác. Chính vì thế, để cải thiện vùng má bầu thì bên cạnh việc đánh tan lớp mỡ thừa cần giải quyết tình trạng cơ chảy xệ đồng thời làm căng mịn vùng da điều trị.

Giải pháp đánh bay mỡ thừa trên má

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Duy Hải (Viện thẩm mỹ Khơ Thị) cho biết: "Với những người có lớp mỡ thừa trên má tích tụ dày do tăng cân đột biến hoặc cơ mặt chảy xệ vì tác động của tuổi tác thì giải pháp căng da bằng sóng siêu âm cường độ cao giúp quá trình đánh tan mỡ nhanh hơn nhờ tác động trực tiếp nhiệt năng đến lớp cân cơ nông của mặt và đi sâu vào lớp hạ bì làm mô cơ co rút lại, săn chắc. Sóng siêu âm hội tụ HiFu Pro 2016 xuyên qua bề mặt da, đưa năng lượng siêu âm vào đến độ sâu 4.5 mm (bằng với độ sâu của phẫu thuật căng da), tạo ra một nhiệt lượng ổn định từ 60 đến 70 độ C (nhiệt độ được chứng minh là vừa đủ để tái sinh collagen), kích thích sản sinh collagen và elastin mới dưới da. Nhờ đó, chỉ với một lần trị liệu, phần cơ mặt chảy xệ, da chùng nhão sẽ dần dần biến mất một cách tự nhiên, cơ mặt được nâng lên tạo đường nét gương mặt V-Line".

Anh Thơ thực hiện công nghệ HiFu Pro 2016.

Sau khi trải nghiệm công nghệ đánh tan mỡ thừa trên má, nữ doanh nhân Anh Thơ (Bà xã Bình Minh) cho biết: "Thật sự thì lúc đầu tôi hơi ái ngại vì lo ngại không thể biến một gương mặt đầy mỡ thừa trở nên thon gọn. Khi trải nghiệm, tôi cảm nhận sóng siêu âm tạo nhiệt năng rất lớn bên trong nhưng ở bề mặt da thì vẫn bình thường, không bỏng rát, không đau, rất êm ái. Sau 90 phút, nhìn lại mình, tôi hài lòng khi thấy gương mặt thon gọn hẳn so với lúc ban đầu mà không cần gọt hay độn cằm".

Anh Thơ trước và sau khi thực hiện đánh tan mỡ trên má, tạo gương mặt thon gọn, V-line. Xem thêm tại đây.

