9 tuyệt chiêu giảm cân của sao Hàn

Sau thành công với vai diễn trong phim My Name Is Kim Sam Soon, Kim Sun Ah đã vất vả luyện tập nhằm giảm được 7 kg. Ít ai biết rằng, trước đó người đẹp có vóc dáng mảnh dẻ, và cô phải tăng cân để hóa thân thành nàng Kim Sam Soon béo xấu.