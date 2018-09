7 thảm họa thẩm mỹ ở Hollywood

Mái tóc đen xù, chiếc mũi to và làn da nâu là đặc điểm nổi bật của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khi còn ở tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, do ghét chiếc mũi thấp bè nên danh ca đã thực hiện ca thẩm mỹ đầu tiên vào năm 1979 nhằm tạo sống mũi cao, thon hơn và từ đó gương mặt giọng ca Thriller cũng biến đổi hoàn toàn. Pamela Lipkin, bác sĩ phẫu thuật ở New York tiết lộ Michael Jackson nhờ cậy đến dao kéo từ khi còn ở tuổi teen và chỉnh sửa hầu hết mọi chi tiết như lông mày, làm cằm, má và thậm chí là tẩy da trắng sáng hơn.