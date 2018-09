7 lưu ý về công nghệ trị sẹo mới Intensif

Intensif được chứng nhận về hiệu quả, độ an toàn giúp chữa trị cả những trường hợp da bị sẹo nặng.

Lỗ chân lông to, sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thủy đậu, sẹo lâu năm là dạng sẹo khó chữa lành nếu không có sự tác động sinh học, chữa trị từ trong ra ngoài. Do có độ sâu và độ tổn thương lớn nên sẹo dạng nặng, lâu năm khiến nhiều phương pháp thông thường khó có thể chữa trị hiệu quả. Intensif là công nghệ đặc trị sẹo nặng tân tiến, được kiểm chứng về độ an toàn, hiệu quả.

Sẹo dạng nặng và lỗ chân lông to rất khó làm đầy nếu không có sự tác động sinh lý vào trong cấu trúc da, kích thích sản sinh dưỡng chất để làm lành tổ chức.

Công nghệ Intensif được cải tiến với nhiều ưu điểm về tác dụng và phương pháp gồm:

Hệ thống kim cực nhỏ RF Microneedle: là nguyên tắc điều trị chính của Intensif. Đầu điều trị của tay cầm Intensif có 25 kim cực nhỏ (đường kính 300 micro-met) tác động trực tiếp vào vùng cần điều trị với kích thước nông sâu được xác định chính xác. Hệ thống kim cực nhỏ RF cho phép năng lượng thâm nhập sâu hơn vào lớp trung bì, giảm nguy cơ tăng sắc tố ở những người da sạm màu.

Collagen: dưỡng chất quan trọng trong cấu trúc da, qua những tác động của hệ thống kim RF, sẽ được thúc đẩy quá trình tái tạo mạnh mẽ, hình thành hệ thống nâng đỡ cấu trúc da mới, từ đó làm lành tổ chức tế bào da, làm đầy sẹo. Hơn nữa, collagen sau khi được tái tạo và bổ sung sẽ nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da căng chắc, mịn màng hơn.

Quy trình điều trị: để đạt hiệu quả cao và đảm bảo cho khách hàng, các bác sĩ sẽ thăm khám, đánh giá chính xác tình trạng bệnh lý và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Sau đó, quy trình điều trị sẽ được thực hiện với tiêu chuẩn cao, đảm bảo vô trùng, an toàn, không xâm lấn, không chảy máu và hạn chế sự đau đớn.

Thời gian: quá trình điều trị bằng Intensif sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 đến 1,5 giờ. Sau đó bạn có thể ra về ngay và trở lại sinh hoạt bình thường trong vòng 24 giờ.

Hiệu quả trị sẹo: tùy vào từng tình trạng bệnh lý và cơ địa mỗi người, hiệu quả có thể xuất hiện từ lần điều trị đầu tiên và đạt kết quả sau vài lần trị liệu. Theo đó, sẹo dạng nặng có thể được làm đầy, lành lặn đến 70%; các vết sẹo lõm bình thường sẽ được làm mờ; lỗ chân lông được se khít. Bên cạnh đó, tình trạng da thô ráp, sần sùi, các nếp nhăn li ti cũng được cải thiện đáng kể. Tình trạng lão hóa da, chảy xệ, tối màu sẽ được hỗ trợ điều trị, thay vào đó là làn da săn chắc, mịn màng, hồng hào hơn.

Intensif được thực hiện hạn chế đau đớn và không có tác dụng phụ bằng hệ thống đầu kim RF hiện đại, an toàn.

Không tác dụng phụ: Intensif được cam kết không gây tổn thương cho da trong và sau điều trị, không gây bỏng rát, không có tác dụng phụ và biến chứng về sau, Intensif không gây quang đông thượng bì nên sẽ hạn chế tình trạng đóng mài trong quá trình thay da mới.

Chăm sóc da bằng mỹ phẩm: Để đạt hiệu quả tốt, khách hàng điều trị bằng Intensif không nên sử dụng bất kỳ mỹ phẩm chăm sóc nào khác ngoài sự hướng dẫn của bác sĩ. Tại Dencos Luxury, các bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp phù hợp, hiệu quả với da sẹo và điều trị da sẹo trong trường hợp cần thiết.

Với bất kỳ tình trạng sẹo nào trên da, nếu muốn điều trị hiệu quả và thành công, bạn nên đến thăm khám trực tiếp với bác sĩ để được hướng dẫn và đưa ra phương cách điều trị khoa học. Riêng với trị sẹo dạng nặng, Intensif là công nghệ có thể cam kết hiệu quả hiệu quả điều trị cho khách hàng. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Sẹo rỗ, sẹo lõm lâu năm được làm mờ đi sau liệu trình đầu tiên và tái tạo làn da căng chắc, mịn màng sau vài lần tiếp theo.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)