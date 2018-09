7 lợi ích bất ngờ của quả mít 

Mít là loại trái cây đặc biệt tốt, giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa, chống lại ung thư và lão hóa da…

Mít là loại trái cây nhiệt đới mang vị ngọt và mùi hương thơm ngát, có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C cùng những khoáng chất như sắt, magiê, đồng, kali và chất xơ... Trong mít có chứa nhiều chất phytonutrient (lignans, isoflavones và saponins) rất có lợi cho sức khỏe, chống lại ung thư, tăng huyết áp, viêm loét dạ dày và làm chậm quá trình lão hóa, tăng sức sống cho làn da. Ngoài ra, ăn mít giúp bạn ổn định được trọng lượng cơ thể và góp phần tích cực cho quá trình giảm cân của bạn thêm hiệu quả.

Kích thích tiêu hóa

Mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít (được tiêu hóa rất nhanh) cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta.

Chống lại bệnh ung thư

Mít rất giàu chất chống oxy hoá như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là lignans và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn ra các căn bệnh liên quan đến thoái hóa.

Chống lão hóa

Mít là nguồn bổ sung vitamin C, vitamin A tuyệt vời làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Với lượng vitamin A cao cùng với vitamin C đặc tính chống oxy hoá mạnh mẽ, mít giúp duy trì đủ độ ẩm trong da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn.

Ổn định huyết áp cao

Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao. Với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giúp xương chắc khỏe

Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương…

Ngăn ngừa thiếu máu

Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất khác như kali, natri, vitamin C và vitamin A nên nó có thể làm tăng hấp sự thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể.

Giảm cân

Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no, theo đó khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều.

Mít có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của bạn. Nếu bạn muốn một cơ thể khỏe mạnh, bạn có thể đưa mít vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Dung Đào