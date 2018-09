7 cách hạn chế thèm ăn khi giảm cân

Để khắc phục tình trạng tăng cân nhanh do ăn quá nhiều mà thiếu khoa học, bạn có thể thực hiện những cách đơn giản sau để giảm cân hiệu quả.

Ăn kiêng không có nghĩa là bạn phải nhịn ăn mà phải có kế hoạch cụ thể và khoa học. Những cách đơn giản sau sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó.

Ăn thường xuyên

Bạn muốn giảm cân, việc đầu tiên đừng để cơ thể bạn quá đói. Bạn hãy ngăn chặn cảm giác thèm ăn bằng cách trải ra lượng thức ăn trong suốt cả ngày: ăn trên một lịch trình thường xuyên 2-3 giờ để giúp kiểm soát cảm giác thèm và tránh ăn quá nhiều vào bữa chính.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn, bạn nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để đảm bảo bạn đang cung cấp đủ nước. Tăng lượng nước uống trong những tháng mùa hè hoặc khi bạn tập thể dục.

Luôn để mình bận rộn

Khi bận rộn, cơ thể và tâm trí bạn bị chiếm đóng, vì vậy bạn sẽ tránh bị được cảm giác thèm ăn thực phẩm không lành mạnh. Tìm các hoạt động để giúp bạn thư giãn và luôn bận rộn như: chơi một trò chơi video tập thể dục, đàn, gọi điện thoại, hoặc viết nhật ký.

Hạn chế cơn thèm ăn là một phần quan trọng trong chiến dịch giảm cân của bạn.

Tập thể dục

Nếu cảm giác thèm ăn thường trỗi dậy vào buổi chiều, hãy lên lịch trình tập thể dục của bạn trong khoảng thời gian này.

Ngủ đủ giấc

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Chicago, Mỹ phát hiện ra rằng, sự thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ các hormone cảm giác no, leptin. Mức độ giảm sút của leptin có thể làm bạn cảm thấy đói và không hài lòng sau khi bạn ăn. Bạn hãy ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để giữ cho hàm lượng hormone cân bằng.

Cung cấp đủ năng lượng

Nếu bạn hạn chế lượng thức ăn và không tiêu thụ đủ calo để duy trì cơ thể khỏe mạnh, điều này làm cho bạn càng thèm ăn hơn. Cung cấp đầy đủ năng lượng sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng và an toàn.

