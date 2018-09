7 cách đơn giản bổ sung collagen cho da

Collagen đóng vai trò quan trọng để giữ cho làn da săn chắc và dẻo dai và thường được ví như một tấm nệm cho da.

Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì, nó có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi cho da.

Nếu da của bạn có sự suy giảm về chất lượng và số lượng collagen sẽ dẫn đến hậu quả "lão hoá" của cơ thể mà sự thay đổi của da trên khuôn mặt là dấu hiệu dễ nhận biết như: bị khô, nhăn nheo bắt đầu từ các đường nhăn mảnh trên khoé mắt, khoé miệng, lâu dần thành nếp nhăn sâu, các đường nét khuôn mặt bị chùng nhão và chảy xệ, làm cho chúng ta già trước tuổi.

Để ngăn ngừa tình trạng này, sau đây là một vài cách đơn giản để bổ sung collagen cho da:

Ăn các loại rau có màu xanh đậm

Đây là những loại rau giàu chất dinh dưỡng, là nguồn cung cấp collagen quan trong cho cơ thể. Khi sử dụng các loại rau này hàng ngày, các tác nhân trong chúng giúp cho quá trình sản xuất collagen xảy ra nhanh hơn. Những loại rau bạn có thể sử dụng như cải pó xôi, măng tây và bông cải xanh, rau bina... không những giúp sản xuất collagen, mà còn giúp cơ thể sử dụng collagen hiệu quả hơn.

Các loại rau có màu xanh đậm giúp cho quá trình sản xuất collagen xảy ra nhanh hơn.

Tăng cường các sản phẩm từ sữa đậu nành

Một chế độ ăn nhiều đậu nành (sữa đậu nành, phô-mai đậu nành và các sản phẩm làm từ đậu nành khác có chứa genistein - một hợp chất giúp sản xuất collagen và chống lại quá trình lão hóa da) để có thể giúp làn da giữ được việc sản xuất collagen như bình thường.

Thực phẩm giàu Omega-3

Việc bổ sung các chất béo axit omega 3 sẽ giúp da được dẻo dai và đàn hồi cao. Omega-3 này có nhiều trong cá hồi và các loại dầu cá khác như cá mòi, cá thu, cá trích… Ngoài ra, các loại giàu cá này sẽ giúp làm giảm viêm nhiễm trên da. Theo bác sĩ thuộc Viện nghiên cứu Da liễu Mỹ: “Các chứng viêm (cái có thể không nhìn thấy trên bề mặt) sẽ đẩy nhanh tốc độ collagen bị phá vỡ. Vì thế, việc ăn cá hồi sẽ ngăn ngừa viêm nhiễm và bảo vệ collagen cho bạn".

Tỏi - Gia vị không thể thiếu của làn da

Trong tỏi có chất goi là Sulfur, là một chất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể. Tỏi còn chứa lượng lớn acid lipoic và taurine, hai chất này là thiết yếu cho sự tái xây dựng các collagen bị tổn hại. Khi nấu các món canh, mỳ, thịt hoặc các món xào, hãy nên cho tỏi vào.

Các loại quả giàu vitamin C

Việc thường xuyên bổ sung Vitamin C cho cơ thể, không những giúp bạn tránh được các bệnh về cảm cúm, hoặc các bệnh về máu do thiếu vitamin C mà còn là chất cần thiết để tạo nên collagen, giúp tăng cường mức độ chất chống oxy hóa trong cơ thể. Vitamin C có nhiều trong các loại quả mọng, như quả việt quất, dâu tây cà chua… bạn nên bổ sung các loại quả này trong chế độ ăn hàng ngày để duy trì làn da luôn tươi trẻ.

Việt quất là loại quả chứa nhiều vitamin C.

Thực phẩm có màu đỏ

Trái cây và rau củ màu đỏ được xem là nguồn chứa lycopene dồi dào, ngoài ra nó còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường collagen và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Củ cải đỏ và ớt chuông đỏ là hai rau củ dễ tìm thấy và có thể sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn hằng ngày.

Sử dụng viên uống Collagen Type I & III with Vitamin C đẹp da chống lão hóa

Ngày nay, collagen được nhiều nhà sản xuất quan tâm đến và các sản phẩm chiết xuất từ collagen ra đời đáp ứng nhu cầu chăm sóc và níu kéo tuổi xuân cho làn da. Viên uống Collagen Type I & III with Vitamin C đẹp da chống lão hóa là một cách đơn giản giúp bổ sung collagen cho da.

Viên uống Collagen Type I & III with Vitamin C đẹp da chống lão hóa đạt tiêu chuẩn GMP tại Mỹ.

Sản phẩm giúp làm giảm các nếp nhăn, giảm lão hóa, giúp da mịn màng, khỏe đẹp một cách tự nhiên. Đặc biệt, chúng có thể loại bỏ các vết sạm nám, tàn nhang hiệu quả. Tác dụng của Collagen Type I & III with Vitamin C: giúp tăng tính đàn hồi của da, giảm các nếp nhăn trên da; giảm sự lão hóa của da, giúp da mịn màng, khỏe đẹp một cách tự nhiên; loại bỏ các vết sạm nám, tàn nhang đem lại cho làn da sự tươi trẻ cho làn da. Đối tượng sử dụng: dùng cho người da khô, sạm da, xuất hiện nếp nhăn sớm trên da, và người có nhu cầu làm đẹp da.

(Nguồn: Trung tâm chăm sóc sứ khỏe và sắc đẹp Nano)