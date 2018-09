7 bí quyết cho vòng eo con kiến của Hà Anh

Chân dài chia sẻ, những bí quyết nhỏ này gần như mọi người đều thuộc lòng nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

Ngoài tập luyện đều đặn, Hà Anh cho biết, chế độ ăn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định số đo vòng eo của bạn. Hà Anh luôn "nằm lòng" 7 nguyên tắc ăn uống khoa học và lành mạnh để giữ gìn số đo hình thể tiêu chuẩn.

Hà Anh có thân hình đồng hồ cát gợi cảm và vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Yếu tố đầu tiên là quá trình lựa chọn thực phẩm. Đồ chiên, rán, thức ăn nhanh, các món chứa nhiều bơ, kem và các món có đường không nằm trong danh mục thực đơn của Hà Anh. Những món ăn này chứa hàm lượng calo rất cao. Khi nạp vào cơ thể nguồn năng lượng lớn mà không được tiêu thụ hết, chúng sẽ tích tụ dưới dạng mỡ thừa. Khu vực dễ tích mỡ nhất chính là vùng bụng. Hà Anh đặc biệt lưu ý, ngay cả các loại hoa quả cũng nên lựa chọn thận trọng. Đường ngọt trong hoa quả tự nhiên cũng có thể gây béo. Vì vậy, hãy chọn những loại quả ít đường như bưởi, cam, chanh...

Các món chứa nhiều tinh bột như cơm, bánh mì, pasta, khoai tây... nên hạn chế hết mức có thể. Nếu cảm thấy thèm ăn, hãy cố gắng ăn thật ít. Hà Anh cho biết, mỗi khi cô ăn những món chứa nhiều tinh bột trong vài ngày là cảm thấy bụng khó tiêu, chướng lên nhìn như lên cân nhưng chỉ sau vài bữa không ăn tinh bột thì bụng liền xẹp xuống.

Ăn uống khoa học, lành mạnh là bí quyết đơn giản nhưng cần được thực hiện nghiêm túc mới đạt được hiệu quả.

Với nhiều bạn gái, ăn vặt là một thói quen khó bỏ. Những món ăn nhẹ, số lượng ít tưởng chừng như không gây ảnh hưởng đến cân nặng thực chất lại là thủ phạm số một gây béo bụng. Nên cố gắng hạn chế ăn vặt, từ bỏ những món bánh kẹo ngọt hay các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Khi cảm thấy thèm ăn, bạn có thể ăn các loại hoa quả như bưởi, dưa chuột, roi, mận...

Sau khi chọn đúng loại thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe, bạn cần chú ý tới cách ăn. Luyện cách ăn sao cho vừa đủ no mà không gây tăng cân cũng là yếu tố rất quan trọng. Mỗi lần ăn, nên ăn chậm và ăn ít. Chỉ nên ăn một nửa hoặc 2/3 khẩu phần ăn được bày ra. Thay vì ăn nhiều một lúc, hãy chia sẻ ra ăn thành nhiều lần. Khi ăn, hãy ăn chậm, nhai kỹ để dạ dày có đủ thời gian chuyển tín hiệu no đến não bộ. Những người ăn quá nhanh thường có xu hướng ăn nhiều hơn nhu cầu thực của cơ thể vì não bộ không kịp nhận tín hiệu báo no của dạ dày.

Bên cạnh chuyện ăn uống, tập luyện, vận động sẽ giúp bạn đốt cháy thêm năng lượng, giảm thiểu khả năng tích trữ mỡ thừa ở vùng bụng. Đồng thời, việc tập luyện cũng giúp cơ bụng săn chắc hơn. Tham gia các lớp tập như đạp xe, bơi lội, chạy bộ, yoga... hay bất cứ môn nào bạn cảm thấy phù hợp với mình. Đừng bao giờ lo lắng chuyện tập luyện sẽ làm to cơ bắp vì thực chất, để có cơ bắp không hề đơn giản. Bạn cần tập luyện và ăn uống theo chế độ của vận động viên mới có được "cơ bắp cuồn cuộn". Vận động giúp bạn thấy mình năng động hơn, đồng thời đốt cháy calo thừa và mỡ thừa rất hiệu quả.

Thẳng lưng, hóp bụng bất kể khi ngồi, đứng hay đi lại vừa giúp bạn có tư thế tự tin, đẹp mắt vừa giúp luyện cơ bụng săn chắc rất hiệu quả.

Điều cuối cùng, cũng là bí quyết Hà Anh thấy tâm đắc nhất, chính là tư thế hóp nhẹ bụng mọi lúc mọi nơi. Hà Anh luôn cố gắng hóp bụng, bất kể khi đứng, ngồi hay khi đi lại. Thẳng lưng, hóp bụng là tư thế rất tốt cho sức khỏe và cũng rất đẹp mắt. Khi ngồi hay đứng đúng tư thế, người đối diện sẽ nhận thấy phong thái tự tin, mạnh mẽ và chuyên nghiệp toát ra từ bạn. Luôn hóp bụng còn là cách luyện cơ bụng săn chắc rất hiệu quả. Bạn có tập mọi lúc, mọi nơi, rất nhẹ nhàng mà lại vô cùng hữu hiệu.

M.H