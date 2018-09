6 nước hoa hợp với ngày hè mát mẻ

Những loại nước hoa có hương dịu nhẹ, phảng phất mùi cỏ hoa... thích hợp cho những ngày hè đầy gió, mát mẻ.

1. Miss Dior Chérie - Dior

Miss Dior, hãng nước hoa cao cấp ra mắt năm 1947 của hãng thời trang Dior, đã tự hào tuyên bố sự ra đời của cô em gái nhỏ: Miss Dior Cherie. Trong khi cảm hứng thiết kế chiếc lọ đến trực tiếp từ Miss Dior, thì mùi hương được sáng tạo lại, mang vị thơm mát, ngon lành, hấp dẫn của hoa quả. Miss Dior Cherie vừa mang phong vị cổ điển, vừa ngọt ngào nhưng lại có chút ngỗ nghịch. Lá dâu, hoắc hương, tinh chất xạ hương, mùi nước dâu rừng và bắp rang có vị caramel kết hợp với nhau tạo nên sự đặc biệt cho sản phẩm này. Nhà thiết kế John Galliano là người đưa ra hình tượng của một vẻ đẹp rock 'n roll thánh thiện, một loại nước hoa ẩn chứa vẻ tinh nghịch lẫn vẻ ngây thơ, trong trắng.

Ảnh: B.M.

Mùi hương đặc trưng:

Quýt xanh, lá dâu, hoa Violet, hoa lài hồng, dâu rừng, bắp rang, hoắc hương, tinh chất xạ hương.

2. Eternity Moment - Calvin Klein

Đây là nước hoa gợi cảm giác hứng khởi và thăng hoa trong tình yêu, vui sướng tột bậc khi con người bắt đầu yêu. Eternity Moment là sự chuyển hóa những cung bậc hương thơm của mùi hương Calvin Klein cổ điển. Hương thơm này dành cho người phụ nữ biết tận hưởng từng khoảnh khắc yêu đương và luôn tin tuởng vào những câu chuyện tình lãng mạn.

Ảnh: C4U

Mùi hương đặc trưng:

Vải, ổi, lựu, mẫu đơn hồng Trung Quốc, hoa lạc tiên, hoa súng, xạ hương, gỗ hồng, quả mâm xôi.

3. Chloé Eau de Parfum

Chloé được ra mắt thị trường vào năm 2009, với mùi hương nhẹ nhàng, nữ tính, Chloe thích hợp cho những mỹ nhân yêu thích sự dịu dàng, gợi cảm nhưng pha vào đó là chút e ấp.

Ảnh: Soap

Mùi hương đặc trưng:

Hương hoa mẫu đơn, hương trái vải, hương hoa hồng, hương hoa lily, hổ phách, gỗ tuyết tùng.

4. Golden Delicious - DKNY

Năm 2011, DKNY đã cho ra đời loại nước hoa Golden Delicious. Loại nước hoa này mang sự sang trọng và lộng lẫy với mùi hương đa dạng và nổi bật của quả táo ngọt ngào nổi tiếng. Lọ nước hoa mang lại cho lễ cưới một không gian mùi hương với những bó hồng trắng, bao quanh với hoa loa kèn, hoa huệ, phong lan. Và cuối cùng là in đậm mùi xạ hương, hương gỗ Đàn hương và gỗ Teak.

Ảnh: Fragrantica

Mùi hương đặc trưng:

Hương đầu: Cam Châu Phi, táo đỏ, nho khô.

Hương giữa: Vanilla, huệ thung lũng, phong Lan.

Hương cuối: gỗ Teak, đàn hương, xạ hương.

5. Daisy Eau So Fresh - Marc Jacobs

Daisy Eau So Fresh là hương thơm được đưa ra vào 2011. Khi mở nắp chai, sẽ như cảm nhận được sự ấm áp của hương hoa và và sự ngọt ngào của trái cây tươi mát. Màu vàng của chai thủy tinh được đề cập trong 6 loại hoa cúc mềm với những cánh hoa trong, hồng trắng và màu vàng.

Ảnh: Fragrancenet.

Mùi hương đặt trưng: Quả mâm sôi, hương bưởi, lê, hoa Violet, hoa hồng dại, táo, mận, xạ hương, tuyết tùng, mai.

6. Rose The One - Dolce & Gabbana

Được cho là mùi hương thiên về sự quý phái mà tao nhã, Rose The One là một tặng phẩm lấy cảm hứng từ nữ hoàng trong thế giới của các loài hoa – hoa hồng. Sự quý phái và nữ tính ẩn chứa trong hương thảo dược đặc trưng, Rose The One sẽ mang lại sự thanh nhã, nữ tính.

Ảnh: R2F

Mùi hương đặc trưng:

Hoa hồng, hoa huệ thung lũng, hồng bưởi, cam quýt, hoa mẫu đơn, gỗ đàn hương, xạ hương, vani.

Thu Trang