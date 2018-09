6 màu son môi khiến Hồ Ngọc Hà mê mẩn

Đây là dòng son lì do thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam hợp tác sản xuất cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. "Nữ hoàng giải trí" dành hơn 8 tháng cùng các chuyên gia Hàn Quốc sáng tạo công thức từ việc kết hợp hơn 100 màu son thịnh hành trên thị trường. 6 thỏi son lần này tượng trưng cho phong cách của Hồ Ngọc Hà với các màu: HNH's Red, What is love, Girl's night, Keep me in love, My baby, Destiny.