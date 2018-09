6 lý do chọn công nghệ trị nám Laser Revlite

Trong nhiều giải pháp trị nám, Laser Revlite được các chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả và được hàng nghìn khách hàng lựa chọn.

Hoa hậu Victoria Thúy Vy làm đẹp da với công nghệ Laser Revlite.

Được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín

Laser Revlite là công nghệ laser trị nám tại Mỹ, được tổ chức FDA (cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ) và CE (tiêu chuẩn Châu Âu) chứng nhận về khả năng điều trị nám da cũng như các hiện tượng tăng sắc tố sau laser do điều trị bằng công nghệ cũ, máy nhái với năng lượng không ổn định hay do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Vì đây là những tổ chức kiểm duyệt uy tín trên thế giới, nên sản phẩm, công nghệ nào được chứng nhận bởi các tổ chức này đều đảm bảo về hiệu quả về độ an toàn.

Hiệu quả trị nám với Revlite đã được chứng minh trên hàng nghìn khách hàng.

Điều trị tận gốc

Công nghệ phát xung quang âm (PTP) của Revlite cho phép phát ra xung cực ngắn trong khoảng 5ns tới 20ns, tạo ra hiệu ứng quang âm trong khi vẫn đạt đến mức năng lượng rất cao trên 200 MegaWatts (mW) mỗi xung. Trong suốt quá trình điều trị, hệ thống sử dụng chùm tia phẳng, phát ra năng lượng đồng nhất trên toàn bề mặt da. Các phân tử sắc tố melanin bị bước sóng laser hấp thu, rung lắc và vỡ vụn thành các siêu phân tử cực nhỏ, sau cùng bị đào thải ra ngoài cơ thể một cách nhanh chóng.

Không gây tổn thương da trong và sau quá trình điều trị

Với ưu điểm của công nghệ quang âm là giảm thiểu nhiệt năng tỏa ra khi tiếp xúc với bề mặt da, cung cấp nguồn năng lượng cao phát xung tác động vào chân nám mà không ảnh hưởng đến lớp biểu bì nên Revlite không gây nóng, bỏng, không bong tróc hay đau rát trong và sau quá trình điều trị.

Tác động kép tăng sinh collagen - trẻ hóa da

Quá trình năng lượng tác động xóa hạt sắc tố giúp kích thích tăng sinh collagen từ sâu bên trong, cải thiện sức sống cho làn da khỏe mạnh, săn chắc, tăng độ đàn hồi và căng mịn.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Với tần số lặp lên đến 10 Hz và kích thước điểm điều trị lên đến 8 mm, tiến trình điều trị với công nghệ Revlite rất nhanh chóng. Do đó, đảm bảo số lần điều trị ít hơn, thời gian của một lần điều trị được rút ngắn, kèm theo chi phí cũng giảm đi nhưng kết quả lại cao hơn trước rất nhiều.

Các chỉ định của Revlite.

Làm đẹp toàn diện

Ngoài tác dụng xóa nám, tàn nhang, Laser Revlite còn được chứng nhận hiệu quả trong việc điều trị một số bệnh lý về da khác: đồi mồi, đốm nâu do nắng, bớt đen sắc tố, bớt cà phê sữa, trị thâm mụn trứng cá và sẹo mụn, da không đều màu, xóa xăm, trẻ hóa bề mặt da, chữa thâm sạm, làm da sáng mịn, se khít lỗ chân lông…giúp làn da đẹp không tỳ vết.

Với nhiều ưu điểm, Laser Revlite được đánh giá là công nghệ trị nám hiệu quả. Chi phí để sở hữu một máy Revlite chính hãng không rẻ (trên 140.000 USD - tương đương trên 3 tỷ đồng, trong khi chi phí mua các máy laser kém chất lượng chỉ từ 3-4.000 USD). Tại Việt Nam, chỉ có một số ít trung tâm thẩm mỹ thực sự sở hữu Revlite chính hãng. BB Beauté - BB Thanh Mai, chuỗi thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế - MC Thanh Mai điều hành sử dụng số máy chính hãng tại các cơ sở của mình. Cùng với đội ngũ bác sĩ tận tâm, tay nghề chuyên sâu, BB Thanh Mai sẽ mang lại cho bạn những liệu trình điều trị khoa học, an toàn và chất lượng dịch vụ cao.

