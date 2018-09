6 ca 'dao kéo' giúp Kim Kardashian 'bốc lửa'

Nâng ngực, sửa mũi, hút mỡ, độn mông... tiêu tốn của người đẹp hàng chục nghìn USD.

Kim Kardashian được biết đến với thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước và cơ thể ngày càng hoàn hảo theo thời gian. Cô từng thừa nhận có sử dụng botox và thời gian gần đây còn "lôi kéo" bạn trai Kanye West cùng đi tẩy lông bằng laser. Tuy vậy, Kim vẫn không dám khẳng định mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi hàng chục bác sĩ thẩm mỹ so sánh hình ảnh Kim Kardashian lúc còn trẻ với hiện tại, họ đi đến kết luận rằng, diễn viên truyền hình thực tế đã "cầu cứu" phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì sắc đẹp.

Nhiều tờ báo tại Mỹ khẳng định, Kim Kardashian đã chi rất nhiều tiền để chỉnh sửa cơ thể, trong đó: Tiêm botox (400 USD), Nâng mũi (4.500 USD), Hút mỡ (3.750 USD), Nâng ngực (4.000 USD), Độn mông (6.000 USD), Triệt lông bằng laser (2.450 USD)...

Nâng mũi S-line

Mũi của Kim Kardashian trước đây đầu mũi dài, quặp xuống và cánh mũi to.

So sánh các bức ảnh của Kim Kardashian năm 2006 và 2009, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Los Angeles, Jeffrey Rawnsley cho rằng, người đẹp đã chỉnh sửa mũi. Trong bài báo mang tên: "Kim Kardashian nâng mũi: Phân tích pháp y", bác sĩ Jeffrey Rawnsley khẳng định: "Đó là một sự thay đổi tinh tế nhưng cũng là kết quả tuyệt vời mà kỹ thuật nâng mũi S-line mang lại". Kỹ thuật hiện đại này cho phép bác sĩ phẫu thuật từ bên trong lỗ mũi, đặt sụn tự thân, tạo sự mềm mại và thon gọn nơi cánh mũi mà không để lại sẹo.



Tiêm botox

Tiêm botox ở đuôi mắt khiến Kim Kardashian gặp phải tác dụng phụ là mắt thâm quầng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, Kim thừa nhận cô có dùng botox và miêu tả rõ các bước tiến hành trong một tập phim của Keeping Up with the Kardashians. Nhìn những vết bầm tím sau khi tiêm, cô đã thề bỏ botox cho đến khi 40 tuổi, lúc những vết nhăn bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, Kim sau đó lại viết blog chia sẻ về kinh nghiệm tiêm botox của mình: "Sau khi tiêm, tôi thấy có một số vết thâm tím xung quanh mắt. Tôi không lường được trước các tác dụng phụ và cảm thấy hơi bối rối". Nhiều người tin rằng, cô vẫn tiếp tục sử dụng botox bởi gương mặt cô dường như không có dấu hiệu của nếp nhăn ở các vùng quanh lông mày, miệng, dù đã 31 tuổi.



Hút mỡ

Các bác sĩ cho rằng Kim có cấy và hút mỡ trên mặt.

Các bác sĩ cho rằng, gò má của Kim Kardashian cũng có sự can thiệp của dao kéo. Bác sĩ phẫu thuật tại New York, Jennifer Walden cho biết: "Khi các ngôi sao bắt đầu sử dụng phương pháp hút mỡ ở nhiều khu vực trên khuôn mặt, nó làm mềm mại gương mặt và mọi thứ trông rất hoàn hảo". Các ca phẫu thuật hút mỡ mất ít nhất một tiếng và cho kết quả lâu dài.



Nâng ngực

Nhiều người đồn đoán, Kim đã 'dao kéo' để nâng size ngực từ C lên DD.

Giống như nhiều bộ phận khác, vòng một của Kim Kardashian dường như quá đầy đặn, dẫn đến có nhiều tin đồn rằng cô "dao kéo" tăng cỡ ngực từ C lên DD. Để xác định điều này, bác sĩ thẩm mỹ Anthony Youn cho biết: "Ngực của Kim Kardashian quá tròn và đầy so với thân hình mỏng, thon. Hình dạng tròn này là một dấu hiệu của phẫu thuật nâng ngực".



Độn mông

Vòng ba to, nhỏ bất thường của Kim trước và sau phẫu thuật.

Vòng ba của Kim Kardashian tròn và đầy đến mức không tưởng và thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Kể từ năm 2000, vòng ba của Kim "tăng trưởng" nhanh đột biến. Mặc dù cô đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn độn mông, thậm chí còn công bố phim chụp X-quang để chứng minh, nhiều chuyên gia nghi ngờ sự hoàn hảo ấy là kết quả của việc cấy ghép mông, tiêm chất béo hoặc các thủ thuật tinh vi hơn.



Triệt lông bằng laser

Kim tiến hành tẩy lông bằng laser trên tất cả các vùng cơ thể, ngay cả trán, sau gáy, ria mép...

Trong chương trình của Oprah Winfrey, Kim Kardashian vô tình thừa nhận: "Tôi đã sử dụng laser cho tất cả các vùng trên cơ thể". Gói tẩy lông bằng laser thường được hoàn thành sau khoảng 8 lần thực hiện và triệt lông vĩnh viễn.

Thái An