6 bí quyết làm đẹp từ các biểu tượng nhan sắc Hollywood

Trong cuốn My Way of Life, Joan Crawford tiết lộ: "Nếu tóc có nhiều dầu, bạn massage nhẹ da đầu bằng mayonnaise, còn khi tóc bị khô, bạn ủ tóc bằng mayonnaise trong 15 phút rồi gội sạch lại bằng nước mát. Tôi đã dùng phương pháp này và nó thực sự hiệu quả".