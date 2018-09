5 vị trí dễ tích mỡ trên cơ thể

Ngoài mỡ bụng, lưng, mông, đùi, cánh tay cũng là những chỗ dễ tích mỡ và khó có thể giảm được bằng các phương pháp thông thường.

Khi nhắc đến lộ trình giảm mỡ, hầu như mọi người nghĩ ngay đến các phương pháp khác nhau nhưng ít ai tìm hiểu về những bộ phận nào trên cơ thể tích mỡ. Chính vì thế, phái đẹp không thể biết nguyên nhân gây tăng cân và từ đó đi lệch hướng giảm cân thế nào sao cho hiệu quả. Vì thế, để giảm mỡ hiệu quả, phái đẹp cần có sự hiểu biết tất cả các bộ phận cơ thể. Sau đây là những điểm cơ thể mà phái đẹp cần lưu ý khi đang trong chế độ giảm cân.

Lưng

Lưng không phải là vị trí dễ tích mỡ nhưng một khi bạn không may trở thành nạn nhân, thì chúng sẽ là “cơn ác mộng” khó đánh bật trong các vị trí tích mỡ trên cơ thể. Thông thường, người có vùng mỡ thừa ở lưng là do yếu tố di truyền hoặc mặc áo quần quá chật. Đặc biệt, khi phái đẹp thường xuyên mặc bra ôm sát sẽ ức chế sự lưu thông máu và khiến cơ thể phát triển không đồng đều từ đó mỡ thừa xuất hiện nhiều hơn sau lưng.

Bra là nguyên nhân gây tích mỡ lưng.

Mông

Mỡ mông thường gặp đối với phái đẹp có dáng cơ thể hình quả lê. Những người thuộc thể trạng này thường phải gánh nhiều chất béo ở vòng ba hơn hẳn người bình thường. Các cô gái rất yêu chuộng một vòng 3 nở nang để có thể diện những bộ bikini gợi cảm. Tuy nhiên, mông tích nhiều mỡ thừa và chảy xệ lại khiến chủ nhân không cảm thấy thoải mái khi vận động. Mỡ thừa ở mông cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn da hay da sần vỏ cảm gây mất thẩm mỹ cho dáng vóc.

Bụng

Đây là vị trí dễ tích mỡ nhất trên cơ thể. Lý do chủ yếu khiến phái đẹp phải thường xuyên đối mặt với tình trạng eo bánh mì là do chế độ ăn uống quá nhiều tinh bột và đường cùng thói quen ít vận động. Ít ai biết rằng có 2 loại mỡ xuất hiện tại vùng bụng gồm mỡ nằm sát bề mặt da mà bạn có thể cảm nhận khi chạm vào da và mỡ nằm gần dạ dày khiến bụng của bạn trương lên nhưng không thể cảm nhận bằng tay.

Đùi

Nếu béo bụng là tình trạng thường gặp thì béo đùi là một trong những vị trí khó triệt tiêu mỡ nhất do cấu tạo phức tạp của đùi. Nguyên nhân chính gây ra mỡ đùi là do thói quen ít vận động của phái đẹp kích thích mỡ tích trữ. Ngoài ra, tuổi tác cũng là yếu tố gây tình trạng đùi ếch. Khi phụ nữ càng lớn tuổi thì mỡ càng tích tụ nhiều vào vùng đùi do khả năng đốt cháy calo ở tuổi này bị giảm nhanh chóng.

Đùi là vị trí khó giảm mỡ nhất trên cơ thể.

Cánh tay

Không béo lên nhanh chóng như các bộ phận khác nhưng cánh tay cũng là một trong những vị trí tích trữ mỡ thừa. Trên thực tế, cánh tay là nơi khó tích mỡ do vị trí này có ít tế bào mỡ hơn. Phái đẹp mắc tình trạng mỡ dư thừa tích trữ cánh tay chỉ khi các nàng tăng cân quá mức hoặc mỡ đã tích tụ ở hầu hết các bộ phận khác của cơ thể tới mức quá tải thì mỡ mới bắt đầu di chuyển đến cánh tay.

Có rất nhiều cách giảm mỡ được áp dụng cho từng vị trí trên cơ thể nhưng để đạt được hiệu quả như mong muốn lại là một vấn đề nan giải, đặc biệt đối với những vị trí rất khó giảm mỡ như lưng, đùi và mông. Bên cạnh đó, phái đẹp phải mất nhiều thời gian áp dụng cũng như chọn lọc phương pháp giảm cân để phù hợp với thể trạng của từng người. Thấu hiểu được những nỗi lo âu ấy, Viện thẩm mỹ Dencos Luxury giới thiệu công nghệ giảm mỡ hiện đại Ultra Shape 3D.

Công nghệ là sự kết hợp giữa sóng siêu âm hội tụ và tác động rung cơ học. Sóng siêu âm có thể tác động sâu vào da qua những vòng tròn đồng tâm và sau đó năng lượng tác động trực tiếp và chuyển hóa mỡ. Tác động rung siêu vi gây kích thích, thúc đẩy quá trình chuyển hóa của tế bào, đánh tan các tế bào mỡ khổng lồ và đào thải chúng ra ngoài. Không phẫu thuật, không biến chứng, không để lại sẹo, không cần nghỉ dưỡng là những ưu điểm nổi bật của công nghệ giảm mỡ tiên tiến này.

