5 ưu điểm của nâng mũi không phẫu thuật

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm, phương pháp nâng mũi không phẫu thuật nhận được sự yêu thích và đánh giá cao của nhiều người và các chuyên gia thẩm mỹ.

Từ khóa “nâng mũi không phẫu thuật” được nhiều người tìm kiếm và quan tâm. Tuy ra đời sau nhưng nâng mũi không phẫu thuật (hay còn biết đến là nâng mũi bằng chất đệm sinh học filler) nhanh chóng trở nên phổ biến trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Dưới đây là 5 ưu điểm nổi bật, cũng như là lý do nhiều người chọn nâng mũi không phẫu thuật bằng filler sinh học.

Filler không phẫu thuật có thể nâng mũi bạn cao đúng chuẩn S-line.

Không dao kéo phẫu thuật

Đây là ưu điểm nổi trội của phương pháp này. Các công nghệ nâng mũi phẫu thuật ngày càng phát triển tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại trước các phương pháp thẩm mỹ động dao kéo. Nỗi lo lắng xuất phát từ các biến chứng không lường trước được, khiến họ không tự tin cải thiện dáng mũi còn khiếm khuyết của mình. Nâng mũi không phẫu thuật bằng filler đã có thể gạt bỏ những lo ngại trên, vì công nghệ không đụng đến dao kéo, không cắt gọt. Thay vào đó bác sĩ chỉ sử dụng một mũi tiêm nhỏ, không gây đau đớn.

Thực hiện nhanh chóng chỉ trong 15 phút

Không chỉ là nâng mũi, mà filler còn có thể tạo cằm V-line, và tất cả đều chỉ cần thực hiện trong 15 phút. Quy trình thẩm mỹ nhanh gọn bao gồm các bước: thăm khám trực tiếp với bác sĩ, xác định các con số kỹ thuật cần thiết; tẩy trang, tiệt trùng, bôi tê; bác sĩ tiêm filler vào vị trí đã xác định; nắn chỉnh, kiểm tra lại hiệu quả. Ngay sau khi bác sĩ thực hiện xong, bạn có thể ra về ngay và sinh hoạt bình thường mà không cần thời gian nghỉ dưỡng hoặc chờ đợi phục hồi.

Không chỉ nâng mũi, filler còn có tác dụng độn cằm được nhiều người yêu thích.

Cam kết an toàn, không kích ứng

Filler là một hoạt chất đệm đầy có thành phần cấu tạo từ khoảng 98% là nước muối sinh lý, dạng gel, có kết cấu đậm đặc cùng độ tương thích cao với cơ thể người. Về cấu trúc sinh hóa, filler có kết cấu và tính chất giống như dược liệu Hyaluronic Acid (HA) - những phân tử ngậm nước - tồn tại trong mọi tế bào ở cơ thể người, song filler được tạo ra có nồng độ và tính năng sinh học cao hơn nhiều so với HA. Filler là hoạt chất sinh học lành tính, do đó đã được kiểm chứng an toàn và đưa ra ứng dụng phổ biến trong thẩm mỹ nội khoa nhiều năm qua.

Hiệu quả chuẩn mực

Sau khi bác sĩ đưa filler vào vị trí cần chỉnh sửa trên sống mũi, filler sẽ gia tăng thể tích mô, nâng cao dáng mũi hoặc làm đầy đặn đầu mũi hơn. Cụ thể, dáng mũi thấp, lõm hoặc lệch nhẹ có thể được filler cải thiện thành mũi S-line đúng chuẩn. Vì hoạt chất filler sẽ ngay lập tức phân bổ dọc theo sống mũi và làm đầy các mô rỗng, hõm giúp dáng mũi thon đều và cao hơn nhanh chóng. Bác sĩ sẽ dùng tay nhẹ nhàng nắn chỉnh lại lượng filler trong mũi để tạo đường dáng mũi tự nhiên, thanh thoát.

Dương Lan Ngọc từng cải thiện khiếm khuyết trên sống mũi của mình tại Dencos Luxury với filler.

Không biến chứng, không để lại sẹo

Như chúng ta đều biết filler là chất độn không vĩnh viễn, có thời hạn khoảng 2 năm. Nhưng filler không tiêu biến hết cùng một lúc mà sẽ dần dần theo ngày tháng. Vì vậy, cho đến khi chất filler hết hẳn thì cằm hoặc mũi của bạn cũng sẽ trở lại như lúc trước, không bị biến dạng hoặc da bị nhăn nheo như nhiều người thường lo lắng. Ngoài ra, quy trình thực hiện nâng mũi hoặc tạo cằm V-line bằng filler đơn giản, không gây đau đớn và đặc biệt là không để lại bất kỳ dấu vết thực hiện nào. Khi dùng filler, bạn cũng sẽ gạt bỏ được các hạn chế của phẫu thuật thường gặp như để lại sẹo, thời gian nghỉ dưỡng, cắt chỉ, thay băng gạc... Xem chi tiết công nghệ tại đây.

