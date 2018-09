5 tiêu chí giảm mỡ sau sinh

Để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh, bạn cần nắm rõ các tiêu chí đảm bảo an toàn, hiệu quả cho việc giảm mỡ.

Phụ nữ ai cũng mong muốn nhanh lấy lại được vóc dáng đẹp sau sinh. Nhiều người bất chấp thực hiện các phương pháp nguy hiểm để có được vòng eo thon. Tìm hiểu kỹ các tiêu chí của việc giảm cân an toàn, sẽ giúp chị em dễ dàng hơn trong việc thực hiện.

Không vận động quá sức: Cơ thể của phụ nữ sau sinh có nhiều thay đổi rất lớn, thể trạng yếu hơn. Do vậy giảm mỡ bằng các bài tập vận động có sức nặng là không hề phù hợp. Nếu muốn tập thể dục, các bạn hãy bắt đầu từ những việc nhẹ nhàng như tập yoga, đi bộ trong nhà, tập với em bé, sau đó tăng dần mức độ … Cách giảm mỡ an toàn phải tiết kiệm sức lực cho mẹ, không tác động tiêu cực đến sức khỏe, thể trạng của mẹ để tránh việc gây đau nhức, sinh bệnh về sau.

Hạn chế tối đa tác động dao kéo: Ngay với những người bình thường dùng các phương cách phẫu thuật hút mỡ đã ẩn chứa nhiều rủi ro, thì với phụ nữ sau sinh điều này càng nguy hiểm. Cơ thể sau sinh, đặc biệt sinh mổ không cho phép những tác động cắt gọt, dao kéo. Do vậy, giảm mỡ an toàn cần tránh các tác động của việc gây mê, phẫu thuật xâm lấn.

Với phụ nữ sau sinh, giữ gìn sức khỏe, chăm lo tốt cho em bé là điều quan trong hơn cả, nếu muốn giảm mỡ thì phải đề cao các tiêu chí an toàn.

Không ảnh hưởng đến việc nuôi con: Điều quan trọng với bà mẹ là nuôi, chăm sóc con nhỏ. Vì thế, bạn không nên làm bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến thiên chức của mình. Việc giảm cân, giảm mỡ là cần thiết nhưng bạn cần tránh việc mất quá nhiều thời gian, bỏ bê việc chăm sóc, cho con bú, làm ảnh hưởng đến giờ giấc ăn ngủ của mẹ, tổn hao sức lực.

Không làm chảy xệ da: Sau khi giảm mỡ, vùng bụng thường chảy xệ, nhăn nheo, cộng với rạn da gây mất thẩm mỹ. Đa số các phương cách truyền thống hoặc phẫu thuật hút mỡ đều có nhược điểm là ít cải thiện được vùng da bụng chùng nhão, không làm căng da sau khi giảm mỡ. Do vậy, giải pháp an toàn cần phải giải quyết được cả vấn đề giảm mỡ, hạn chế chùng nhão da.

Không gây biến chứng về sau: Giảm mỡ không an toàn có thể gây ra biến chứng nặng nề cho bà mẹ. Vận động quá nhiều gây bệnh về xương khớp; phẫu thuật dao kéo để lại sẹo và đau đớn kéo dài; uống thuốc giảm cân sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể hoặc ảnh hưởng đến thần kinh… Nhiều cách giảm mỡ rút ngắn thời gian, hiệu quả đến nhanh dễ gây biến chứng về lâu dài. Do vậy bạn nên cân nhắc kỹ và tư vấn cẩn thận để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của mình.

Sóng siêu âm hội tụ đánh tan mô mỡ sâu bên trong mà không cần cắt gọt hay gây đau đớn.

Giảm mỡ an toàn bằng sóng siêu âm

Giảm mỡ bằng sóng siêu âm Cavi Deluxe là công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật tích hợp nhiều ưu điểm, cải tiến so với các công nghệ tương tự trước đây.

Cavi Deluxe dùng các bước sóng siêu âm hội tụ kép và nguồn năng lượng nhiệt truyền sâu vào các lớp mỡ để đánh tan các mô mỡ, chuyển hóa chúng thành dịch lỏng để đào thải ra ngoài dễ dàng, không cần phẫu thuật cắt gọt. Chỉ thực hiện trong một lần, quy trình gọn nhẹ đã làm giảm từ 8cm đến 20cm số đo vòng bụng, tương đương loại bỏ 97% lượng mỡ thừa, đảm bảo không tích mỡ trở lại. Phần da bụng sau khi giảm mỡ sẽ được khắc phục tình trạng chảy xệ, chùng nhão nặng, trở nên mềm mại, săn chắc, không gồ ghề hay xơ cứng. Đồng thời cải thiện 80% tình trạng rạn da bụng ở phụ nữ sau sinh ngoài 8 tuần và đang cho con bú.

Cavi Deluxe là liệu pháp an toàn giúp Đoan Trang lại dáng sau sinh với vòng bụng giảm đến 10cm.

Sóng siêu âm làm giảm mỡ được kiểm chứng không gây hại cho cơ thể con người, không có tác động dao kéo, không đau đớn, không để lại sẹo, không gây biến chứng về sau. Với phụ nữ sau sinh, Cavi Deluxe sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay việc cho con bú. Đây là giải pháp đáp ứng được toàn bộ các tiêu chí an toàn, hiệu quả. Xem chi tiết tại đây.

