5 thực phẩm lý tưởng giảm cân vào buổi sáng

Những thực phẩm quen thuộc dưới đây sẽ tăng hiệu quả giảm cân khi bạn tiêu thụ chúng vào bữa sáng.

Mâm xôi

10 quả mâm xôi có thể cung cấp cho cơ thể tới 8 gam chất xơ - lượng chất xơ gấp đôi so với dâu tây và các loại quả mọng nước cùng loại. Vì vậy, đây là thực phẩm tuyệt vời giúp bạn ép cân vào buổi sáng. Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cho thấy khi bạn nạp càng nhiều chất xơ, nguy cơ tăng cân sẽ càng giảm và thậm chí là còn hỗ trợ giảm béo hữu hiệu. Sau hai năm nghiên cứu, các chuyên gia đã chứng minh được: Tiêu thụ 8 gam chất xơ cho mỗi 1000 calo sẽ giúp giảm 4,5 kg.

Yến mạch

Yến mạch giúp bạn giảm cân nhanh vì chúng giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu cho cơ thể. Không những thế, nó còn chứa lượng carbs rất thấp, kích thích cơ thể đốt cháy chất béo, từ đó giúp bạn xuống cân an toàn, khoa học.

Sữa chua

Theo báo cáo của New England Journal of Medicine, sữa chua được xếp vào danh mục một trong 5 thực phẩm giảm béo lý tưởng nhất. Sữa chua chứa một loại protein có hiệu quả giảm cân lên đến 42%. Do vậy, những người bổ sung sữa chua vào khẩu phần hàng ngày sẽ giảm nhiều hơn 1,5 kg so với thực đơn ăn kiêng bình thường.

Các loại hạt

Nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra các loại hạt như: hạt lạc, đậu phộng, đỗ, hạt điều... hỗ trợ giảm béo rất tốt bởi chúng giàu chất xơ, đồng thời chứa những loại carbs tốt. Đặc biệt, khi ta ăn những thực phẩm này vào buổi sáng, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, cơ thể cần nhiều năng lượng nên lượng carbs nạp vào sẽ được sử dụng ngay lập tức mà không tích tụ thành chất béo.

Trứng

Trứng cung cấp dạng protein rất tốt cho quá trình giảm béo. So với carbs và chất béo, protein có lợi ích giảm cân lâu dài và an toàn hơn. Một điểm cộng nữa của trứng là chúng sẽ tạo cảm giác no lâu trong thời gian dài gấp đôi so với những thực phẩm có cùng lượng calo.

