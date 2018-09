5 sao hối hận vì nâng ngực

Vào năm 2010, nữ diễn viên phim Just Go with It Heidi Montag nổi tiếng vì thực hiện 10 ca phẫu thuật trong một ngày để nâng ngực theo ý muốn. Sau đó, vòng 1 của cô bị biến dạng, xộc xệch. Tuy đã dao kéo để giảm bớt cỡ ngực nhưng người đẹp vẫn không hài lòng về "gò bồng đảo" nhân tạo này: "Tôi cảm thấy như có hai quả bóng bowling trên cơ thể mình. Việc phẫu thuật thẩm mỹ phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi với Spencer. Anh ấy không chấp nhận việc tôi thẩm mỹ quá nhiều và tôi phải chịu áp lực rất lớn. Tôi thực sự hối tiếc những gì mình đã làm trong vài năm qua".