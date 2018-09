5 phong cách trang điểm phim ảnh đẹp nhất 2013

Phương pháp trang điểm môi đỏ kết hợp tóc xoăn nhẹ giúp kiều nữ Emma Stone trở thành bông hồng nổi bật trong phim 'Gangster Squad'.

1. Catching fire

Nếu đã từng xem "Catching fire" ( phần hai của "The Hunger Games") hẳn bạn sẽ ấn tượng với phong cách trang điểm và tạo kiểu tóc của những cư dân thành phố Capitol. Jennifer Lawrence gần như lột xác thành một người khác với kỹ thuật make-up tạo điểm nhấn vào đôi mắt cùng tông trang phục và mái tóc tết quanh đầu, thả xõa. Phương pháp trang điểm này đã tạo xu hướng trong năm 2013 và được rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ưa chuộng. Thậm chí nhà sản xuất phim đã giới thiệu một bộ sưu tập những kỹ thuật trang điểm vào tạo kiểu tóc trong phim tới khán giả.

2. The Great Gatsby

Phụ kiện tóc lấp lánh là một trong những điểm nổi bật về phong cách trang điểm của "The Great Gatsby". Bạn có thể trang điểm nude nhẹ nhàng với má hồng cam tự nhiên và cài thêm chiếc băng đô đá như Carey Mulligan để tạo điểm nhấn cho mái tóc. Phụ kiện sang trọng này đã tạo cơn sốt với phái đẹp bởi nó dễ dàng kết hợp với mọi mái tóc và tông make-up.

3. Gangster Squad

Bông hồng Emma Stone đẹp hút hồn với phong cách trang điểm cổ điển nhấn vào đôi môi đỏ mọng và mắt biếc sâu hút trong "Gangster Squad". Bên cạnh đó, mái tóc nâu cuộn sóng giúp người đẹp hóa thân hoàn hảo thành một cô nàng quý phái và sang trọng trong vào những năm 1940. Không thể phủ nhận kỹ thuật make-up này giúp Emma Stone nổi bật giữa một rừng những diễn viên "Gangster Squad" mặt lạnh.

4. American Hustle

Cách trang điểm, mái tóc, trang phục và các phụ kiện nổi bật là những điều để lại ấn tượng trong bộ phim cổ điển "American Hustle". Những cô nàng thời thượng và quyến rũ với cách make-up tinh tế nhấn mắt và môi kết hợp với trang phục xẻ táo bạo. Đây là phong cách trang điểm được yêu thích nhất cho tới hiện giờ mặc dù bối cảnh của bộ phim diễn ra vào giữa những năm 1970-1980.

5. Oz The Great and Powerful

Lấy bối cảnh phim diễn ra vào những năm 1900 nên những nhân vật trong "Oz The Great and Powerful" được khắc họa mang phong cách sang trọng theo hơi hướng cổ điển. Mila Kunis vào vai phù thủy Theodora với tông đỏ là màu chủ đạo trong phong cách trang điểm. Mái tóc búi thấp cùng đôi môi đỏ mọng và mắt chuốt mascara đen đã giúp cô trở thành biểu tượng vẻ đẹp của bộ phim. Thậm chí nhà sản xuất phim đã cho ra mắt một bộ sưu tập những phong cách make-up chủ đạo của "Oz The Great and Powerful".

Lê Hằng

Ảnh: Allure