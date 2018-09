5 ngộ nhận phá hỏng kế hoạch giảm cân

Bạn cố gắng ăn ít và tập thể dục nhưng cân vẫn không giảm có thể là do cách nhìn sai lệch đằng sau ý nghĩa giảm cân.

Giảm cân với trái cây - nhiều chị em ăn dứa, bưởi, thanh long, dâu, nho… hết trái này đến trái khác nhưng vẫn cứ mập. Bạn cần lưu ý, nếu ăn nhiều trái cây sau bữa ăn thì vẫn làm tăng cân. Những loại hoa quả này chỉ có tác dụng giảm cân khi dùng nó để thay thế một phần hay cho bữa ăn chính của bạn. Ngược lại, nếu vẫn ăn uống thoải mái, đến cuối bữa bạn lại ăn thêm trái cây thì bạn chỉ có thể béo lên chứ không thể giảm cân được.

Kiêng chất béo để giảm cân - nhiều người hạn chế tối đa chất béo để giảm cân điều này là sai lầm. Chất béo đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Ngoài việc cung cấp năng lượng, dưỡng chất này còn là dung môi hòa tan một số vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn những sinh tố này và tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Các axit béo cũng là thành phần chính cấu tạo nên tế bào thần kinh, màng tế bào và các mô trong cơ thể.

Bạn cần nạp chất béo với tỷ lệ thích hợp để tránh những nguy cơ về sức khỏe do thiếu hoặc thừa chất béo, nhất là thừa chất béo đồng nghĩa với việc bạn tăng cân. Đồng thời, bạn chỉ nên dùng chất béo từ thực vật và hạn chế ăn các chất béo từ mỡ động vật, bởi mỡ động vật chứa nhiều axit béo bão hòa và cholesterol xấu có hại.

Sử dụng công nghệ thẩm mỹ để giảm cân - khi nhờ đến sự can thiệp thẩm mỹ để làm giảm cân như xông hơi, massage, quấn nóng, làm nóng cơ thể với nhiệt độ cao để làm tan mỡ, hút mỡ bụng... tất cả không có tác dụng làm giảm cân, mà chỉ có tác dụng kích thích hệ tuần hoàn tại chỗ tăng hoạt động hoặc làm mất nước trong cơ thể.

Ngộ nhận trong việc tập luyện giảm cân - nếu xét trong cùng thời gian tập luyện, tập thể dục tay không sẽ hiệu quả hơn so với máy tập đa năng. Cường độ hoạt động của cơ thể và thời gian luyện tập mới đốt cháy năng lượng dư thừa chứ không phải nhờ máy, càng không thể ngồi yên cho máy hoạt động mà giảm cân được. Bạn cũng không nên tin rằng muốn giảm béo ở bộ phận nào thì tập nhiều ở bộ phận đó.

Mặt khác, cùng với việc tập thể dục, bạn không được ăn uống thoải mái, vì thừa cân là do ăn uống vượt quá nhu cầu năng lượng của cơ thể. Mặc dù nhịn ăn dễ hơn tập luyện, nhưng tập luyện thì tốt cho sức khỏe hơn so với nhịn ăn.

Dùng sản phẩm giảm cân là không an toàn - tâm lý của người giảm cân là tìm phương pháp nào hiệu quả nhưng phải an toàn. Các nhà khoa học đã cho ra đời nhiều loại thuốc giảm cân mang lại hiệu quả nhanh chóng lại có độ an toàn cao. Thế nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng thuốc giảm cân không đáng tin tưởng nên không dám sử dụng.

Nhiều người dùng sản phẩm giảm cân có nguồn gốc rõ ràng, hàng chính hãng và có giấp phép vệ sinh an toàn của Bộ Y tế đã đạt được hiệu quả. Bạn có thể lựa chọn một sản phẩm giảm cân có uy tín trên hành trình lấy lại vóc dáng cho mình.

Superior Fat Burner là một trong những sản phẩm giảm cân của Mỹ. Đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân được chiết xuất từ tinh chất trái bưởi kết hợp với các thành phần thảo dược như nấm linh chi, trà xanh, sữa ong chúa, lá sen… Sản phẩm có khả năng giảm cân vừa hỗ trợ làm đẹp da và làm thon gọn, săn chắc cơ thể mà không gây tác dụng phụ.

Sự dụng Superior Fat Burner bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và chăm luyện tập. Sản phẩm không gây mệt mỏi, buồn nôn, đi ngoài hay choáng váng. Khi ngưng sử dụng không bị phụ thuộc vào sản phẩm và dùng được cho cả nam và nữ.

Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận FDA, đạt tiêu chuẩn GMP, đặc biệt đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận. Tham khảo thêm tại đây.

Truy cập website http://2day.com.vn hoặc gọi đến số 1900.6088 - 0974.409.409 hoặc 0902.037.057 (Dược sĩ Tuyến).

Sản phẩm được phân phối bởi: Trung tâm chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp NANO.

Số 164 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM.

Hotline: 1900.6088 - 0974.409.409 - 0902.037.057 (Ds. Tuyến).

(Nguồn: Trung tâm chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp NANO)