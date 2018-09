'5 ngày vàng làm đẹp' tại Belas Spa

Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến 10/12. Khách đến sử dụng dịch vụ sẽ được giảm ngay 50% chi phí, áp dụng cho cả dịch vụ lẻ và trọn gói.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6 của Belas Spa, khi tới trung tâm thẩm mỹ trong dịp này, chị em sẽ có đến 5 ngày để được thỏa sức thực hiện niềm đam mê làm đẹp với chi phí hấp dẫn. Chương trình "5 ngày vàng làm đẹp" được áp dụng tại hệ thống TP HCM và TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 10/12. Theo đó, khách hàng đến sử dụng dịch vụ sẽ được giảm ngay 50% chi phí, áp dụng cho cả dịch vụ lẻ và trọn gói. Đây là món quà tri ân của trung tâm dành tặng cho tất cả khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt 6 năm qua.

Belas Spa là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc đặc trị da chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật cao, máy móc hiện đại và các dòng mỹ phẩm cao cấp có nguồn gốc từ thiên nhiên, trung tâm thẩm mỹ này đã đáp ứng các nhu cầu làm đẹp và thư giãn cho khách hàng trên cả nước. Hiện nay, nhiều dịch vụ làm đẹp công nghệ cao đã được tiến hành thành công tại đây như: triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ NewIPL, dịch vụ trị mụn tận gốc bằng ánh sáng Blue Light, dịch vụ tiêu mỡ giảm mập bằng công nghệ Thermo C...

Phương pháp triệt lông mới bằng công nghệ NewIPL đã thu hút hơn 5.000 lượt khách hàng đến điều trị với tỷ lệ thành công lên đến 98%. Ưu điểm của phương pháp này là giúp tẩy hết lông, lông không mọc lại và không gây khô da, an toàn cho khách hàng, tránh được cảm giác đau đớn, không để lại tác dụng phụ, da sáng trắng hơn.

Dịch vụ trị mụn tận gốc bằng ánh sáng Blue Light cũng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Phương pháp này bảo đảm triệt tiêu được 90% - 100% các loại mụn trên da chỉ sau 3 - 6 tuần. Xử lý được các loại mụn, bao gồm: đầu đen, bọc, mủ, đầu trắng, mụn kích ứng... Khách hàng không bị đau đớn, làn da căng mịn, không còn dấu vết của vết thâm hay sẹo, mụn không tái phát.

Dịch vụ tiêu mỡ giảm mập bằng công nghệ Thermo C của Italy an toàn, đáp ứng nhu cầu của chị em sau sinh, phụ nữ trung niên và nhân viên văn phòng ít vận động muốn giảm số đo và tìm lại vòng hai thon thả.

Dịch vụ tắm trắng bằng thảo dược Nhật Bản Bellena là món quà dành tặng các chị em ưa chuộng làn da trắng ngần, không tỳ vết. Với chiết xuất 100% từ thiên nhiên, không chứa hoá chất lột tẩy, dòng sản phẩm Bellena sẽ giúp bạn có được làn da trắng sáng chỉ sau 5 - 10 lần tắm và không gây kích ứng, không gây bỏng rát, da không bắt nắng, không vàng lông. Đây cũng là dịch vụ đã được Bộ Y tế kiểm duyệt vì chất lượng và độ an toàn.

Ngoài ra, liệu trình trị nám an toàn công nghệ cao và trẻ hóa da của Belas Spa đã mở ra một lựa chọn hiệu quả cho khách hàng muốn cải thiện làn da sạm nám do tác động của ô nhiễm môi trường và áp lực trước lối sống công nghiệp.

Đặc biệt, trung tâm còn cung cấp cho khách hàng một chuỗi dịch vụ cao cấp chuyên chăm sóc và điều trị da lão hoá, nhạy cảm, sẹo, thâm do mụn, lỗ chân lông to, trẻ hoá da... dựa trên máy móc công nghệ cao và những sản phẩm cao cấp từ thiên nhiên như cung cấp vitamin C nguyên chất, oxy tinh khiết, collagen. Với những dịch vụ này, làn da của chị em sẽ luôn tươi trẻ và ngăn ngừa được những tác nhân có hại từ bên ngoài.

Tại đây, khách hàng sẽ được chuyên gia tư vấn lịch trình đặc trị riêng biệt phù hợp với tính chất da và yêu cầu. Chất lượng và kết quả điều trị của mỗi khách hàng được giám sát chặt chẽ trong suốt lịch trình.

Ngoài những liệu pháp đặc trị chuyên biệt, Belas Spa còn chú trọng các dịch vụ thư giãn như: sauna, jacuzzi với tinh dầu nguyên chất, muối khoáng, rượu vang, massage Thái, massage đá nóng, massage thư giãn... Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa là thương hiệu uy tín năm 2009 - 2010 - 2011 do mạng doanh nghiệp Việt Nam, Cục xúc tiến thương mại và Bộ Công Thương bình chọn.

Thông tin liên hệ: Hệ thống trung tâm thẩm mỹ Belas - 438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 7 300 5638 - 7 300 5639.

- 235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 5 449 5638 - 5 449 5639.

- 14 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tel: (0511) 3 525 638 - 3 525 639. Hotline: 1900571239.

Email: info@belasspa.com.

Web: www.belasspa.com.

Fanpage xem tại đây.

