5 mẹo luôn đẹp rạng ngời như Taylor Swift

Những bí quyết làm đẹp đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em luôn tươi tắn và trẻ trung như công chúa nhạc đồng quê.

Luôn có một thỏi son đỏ

Mặc dù là tông son cổ điển nhưng màu đỏ sẽ tăng độ sáng cho khuôn mặt, đồng thời giúp bờ môi thêm gợi cảm, quyến rũ. Đây chính là lý do vì sao Taylor Swift lại trở thành "fan cuồng" và tô son đỏ mọi lúc, mọi nơi, từ đi dạo phố, hẹn hò, khi xuất hiện trên thảm đỏ hay thậm chí cả lúc đi tập gym. Tuy nhiên, bạn nên chọn những gam màu trẻ trung như như đỏ cam, đỏ raspberry, đỏ tươi... nhằm giúp ngoại hình thêm tươi tắn, nổi bật và chú ý make-up phù hợp hoàn cảnh, đặc biệt tránh trang điểm đậm khi hoạt động nhiều.

Không bỏ qua tóc mái

Tóc mái luôn là mẹo làm đẹp hữu ích giúp chị em "ăn gian" tuổi tác, đồng thời giấu nhẹm đi một số nhược điểm của khuôn mặt như chiếc trán cao, nhiều mụn hay nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngoài ra, nó còn tạo cảm giác diện mạo duyên dáng, dịu dàng. Vì nữ ca sĩ sở hữu gương mặt trái xoan nên kiểu tóc mái bằng chạm mi hay mái chéo đều phù hợp, tôn lên nét thu hút cho vóc dáng. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia để có được mẫu tóc mái đẹp, ăn ý ngoại hình.

Đeo phụ kiện tóc

Những chiếc băng đô nhỏ xinh, bờm hoa duyên dáng hay kẹp đá sang trọng... sẽ tạo hiệu ứng nổi bật và thu hút rất tuyệt vời. Không chỉ điểm xuyết cho mái tóc hoàn hảo mà chúng còn tăng nét nữ tính, bổ sung sự tươi trẻ cho phái đẹp. Tuy nhiên, chị em nên chọn những phụ kiện nhỏ nhắn, tránh tham lam họa tiết vì nó sẽ khiến tổng thể trở nên nặng nề, thiếu sự hài hòa.

Kết hợp phấn mắt màu khói và bạc

Bên cạnh phương pháp trang điểm cat eye đã trở thành "thương hiệu" của giọng ca You Belong With Me thì lối tán phấn mắt kết hợp giữa tông khói gợi cảm và màu bạc sang trọng cũng giúp cô được đánh giá cao về kỹ thuật làm đẹp khéo léo, tinh tế. Các nàng nên thoa phấn tông bạc ở khóe mắt để "cửa sổ tâm hồn" thêm long lanh và cuốn hút.

Không ngại thay đổi

Mặc dù mái tóc xoăn đã gắn với hình ảnh nữ ca sĩ khá lâu nhưng cô không bị bó buộc mãi với hình tượng cũ mà thay đổi, làm mới bản thân không ngừng. Nếu như kiểu tóc xoăn bồng bềnh trước đây đem lại vẻ đẹp yêu kiều, đài các thì style tóc bob ngắn lại tăng sự trẻ trung, gợi cảm cho diện mạo mỹ nhân. Vì vậy, chị em đừng ngại thay đổi kiểu tóc vì nó sẽ là luồng gió mới giúp bạn trở nên đa phong cách, cuốn hút hơn.

Mimie