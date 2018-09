5 mẹo dưỡng da tuyệt vời của mỹ nhân

Chia sẻ với tờ Us Weekly, người đẹp của phim truyền hình ăn khách Pretty Little Liars Ashley Benson bật mí: "Tôi thường dưỡng da bằng cách thái dưa chuột thành những lát mỏng và đắp lên mặt trong vòng 15-20 phút. Sau đó, tôi chờ cho da khô thoáng rồi thoa kem dưỡng ẩm". Loại hoa quả này chứa vitamin A, B1, B2, C và các chất vi lượng như sắt, mangan rất tốt cho việc loại bỏ bụi bẩn trên da, đồng thời tăng độ ẩm tự nhiên. Tuy nhiên, bạn chỉ nên đắp mặt nạ dưa chuột 3 lần một tuần nhằm tránh tình trạng lỗ chân lông nở quá rộng và có thể gây dị ứng.