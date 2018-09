5 mẹo chống lão hóa của 'Dương Thục Phi'

Luôn chú ý dưỡng da và giữ cho tinh thần thoải mái là những bí quyết đơn giản giúp mỹ nhân U50 Châu Hải My 'trẻ mãi không già'.

Với vai diễn Dương Thục Phi trong bộ phim cổ trang đình đám Võ Tắc Thiên, Châu Hải My được khen về nhan sắc "không tuổi" cùng diễn xuất chuyên nghiệp. Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, mỹ nhân U50 cho biết cô không có phương pháp gì đặc biệt mà chỉ tuân theo 5 bước cơ bản dưới đây.

Luôn dùng toner

Nhan sắc "không tuổi" đáng ngưỡng mộ của Châu Hải My trong phim Võ Tắc Thiên.

Toner là một trong những sản phẩm gắn bó lâu dài nhất với Hải My. Nữ diễn viên dùng chúng 2 lần vào buổi tối sau khi tẩy trang và buổi sáng trước khi make-up. Theo cô, đây là bước quan trọng nhằm loại bỏ sạch son phấn và bụi bẩn trên khuôn mặt, đồng thời cân bằng độ pH, giúp da có độ săn. Người đẹp cho rằng da sẽ được cung cấp độ ẩm, mềm mại hơn khi dùng toner đều đặn.

Cách dùng kem chống nắng

Nhằm hạn chế tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, ngôi sao phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký thường "thủ" một lọ kem chống nắng bên mình. Mỗi khi sử dụng, cô không dùng quá nhiều mà chỉ thoa một lớp vừa phải và bôi lại sau 2-3 tiếng. Do kem chống nắng khiến da cô tiết nhiều dầu và lớp phấn phủ cũng nhanh trôi nên Châu Hải My thoa rất mỏng.

Không thường xuyên tập thể dục nhưng năng vận động

Tuy đã bước sang tuổi 49 nhưng làn da "Dương Thục Phi" vẫn căng mịn, trắng sáng tuyệt vời nhờ các bước chăm sóc da cơ bản.

Thời gian trước đây, Hải My có tập yoga nhưng do công việc quá bận rộn và bản thân cô cũng lười tập thể dục nên người đẹp đã gác lại bộ môn này. Thế nhưng, thay vào đó, cô luôn năng nổ trong mọi hoạt động, từ ở nhà cho tới công ty, nên cơ thể vẫn được vận động đều đặn. Mỗi khi ở nhà, cô đi lại nhiều trong phòng hay tập trung nấu nướng, lúc sang nhà bạn, "Dương Thục Phi" chăm chỉ nhặt rau, thái thịt, cùng bạn đi chơi, đi shopping. Với Hải My, cô là tuýp người không có thời gian tĩnh.

Bên cạnh đó, cô cũng không có chế độ ăn kiêng đặc biệt, thông thường, mỗi ngày nữ diễn viên ăn hai bữa và uống thật nhiều nước.

Chăm sóc tóc đúng cách

Một mái tóc óng ả, mượt mà cũng là yếu tố quan trọng giúp ngoại hình bạn trẻ trung hơn tuổi. Trung bình, mỗi tuần, Châu Hải My gội đầu 2-3 lần, đặc biệt, sau mỗi lần dùng keo xịt tóc, cô đều dùng dầu dưỡng và xả nhằm giúp tóc phục hồi và được chăm sóc mềm mại.

Cười thật nhiều

Với lịch làm việc dày đặc, thời gian ngủ có khi chỉ 2-3 tiếng một ngày nên "Dương Thục Phi" luôn phải tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có cơ hội. Điều duy nhất giúp cô vẫn giữ được nét rạng rỡ, tràn đầy sức sống là cười thật nhiều. Trong thời gian quay phim Võ Tắc Thiên, cô là một trong những diễn viên nhí nhố và chăm bày trò, vì vậy, cả đoàn làm phim vẫn rộn ràng, tràn ngập tiếng cười bất chấp thời tiết khắc nghiệt và cường độ làm việc cao.

