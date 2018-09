5 lý do khó giảm béo vùng bụng

Những bài gập bụng, đứng lên, ngồi xuống hay tập bằng máy thực tế có rất ít tác dụng để 'đánh tan' mỡ ở eo.

Vùng bụng là một trong những "khu vực khó bảo" nhất trên cơ thể. Khi bạn tăng cân, mọi thứ sẽ tập trung ngay vào vòng hai và khi bạn giảm cân, tất cả mọi thứ đều tụt xuống, trừ chiếc eo ngấn mỡ. Dù áp dụng nhiều biện pháp tập luyện khác nhau nhưng hoặc là do thiếu kiên trì, hoặc là do lâu có kết quả như ý nên nhiều nàng nhanh chóng chán nản. Dưới đây là 5 lý do vì sao hầu hết mọi người không bao giờ có thể giảm được lượng mỡ dư thừa ở vòng hai và có cơ bụng rắn chắc:

1. Nhiều loại thức ăn được gọi là "thực phẩm tốt cho sức khỏe" nhưng thực chất là những món ăn vặt khéo ngụy trang, đồng thời kích thích bạn tăng thêm mỡ bụng. Điều bạn cần biết là phải tránh tuyệt đối các loại thức ăn có thể gây tích tụ mỡ dưới bụng.

2. Các bài tập như nằm và gập bụng bằng chân, đứng lên ngồi xuống, tập bụng bằng máy thực tế có rất ít tác dụng để giảm béo vòng bụng. Khi tập luyện, nếu cách đó hiệu quả bạn sẽ cảm nhận được ngay chỉ sau vài lần, vì thế, đừng tin vào những lời quảng cáo.

Các bài tập bụng thực tế ít có hiệu quả như mong đợi. Ảnh: fitisthenewblack.

3. Lặp đi lặp lại thói quen tập thể dục nhàm chán không phải là cách tốt nhất để giảm mỡ cơ thể và có được cơ săn chắc. Việc thường xuyên thay đổi thói quen, vị trí và cách tập sẽ khiến bạn hứng khởi hơn với việc giảm cân. Thay vì tập ở nhà bằng máy, bạn có thể ra ngoài chạy bộ, đi bơi...

4. Bạn không nên lãng phí tiền bạc vào các loại thuốc giảm béo hoặc thực phẩm chức năng được quảng cáo là có công dụng giảm lượng mỡ tức thì. Thay vào đó, nên ăn các loại hoa quả có tác dụng tiêu hao mỡ thừa nhanh chóng.

5. Các loại máy tập có tác dụng giảm mỡ bụng thần kỳ chỉ là quảng cáo, chúng khiến bạn lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhiều quảng cáo cho thấy, chỉ bằng việc tập luyện một chiếc máy nào đó trong phòng tập, bạn đã có được bụng sáu múi săn chắc, nhưng thực tế, những người mẫu đó có cơ thể hoàn hảo thông qua tập luyện thực sự và áp dụng chế độ dinh dưỡng khắt khe nhất, chứ không phải nhờ một chiếc máy nào đó.

Thái An