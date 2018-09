5 khuyết điểm thường gặp trên mũi người Á Đông

Chiếc mũi tẹt gồ, ghề khiến cho gương mặt kém thanh thoát, giảm vẻ xinh đẹp.

Phụ nữ Á Đông thường hay trang điểm để che lấp khuyết điểm về chiếc mũi xấu.

Mũi tẹt

Mũi tẹt là mũi có sống thấp, xương mũi to bè, đầu mũi lớn, lỗ mũi rộng. Đặc điểm của những người mũi bè thường gặp ở người Đông Nam Á nói riêng và Việt Nam nói chung.

Mũi gồ, khoằm

Mũi gồ là trường hợp do phần tiếp nối của xương chính mũi và sụn mũi trên không ăn khớp liên tục nên tạo ra điểm nhô lên cao, hoặc bị lệch. Một vài trường hợp đầu mũi hướng xuống dưới làm mất đi sự mềm mại, thon thả của chiếc mũi.

Mũi hếch

Mũi hếch là một tên gọi khác của chiếc mũi ngắn, sống mũi thấp và đầu mũi không cân xứng với hai cánh mũi, chính vì sống mũi ngắn nên làm lộ hai lỗ mũi ra gây mất tự nhiên và thiếu thẩm mỹ.

Mũi cong lệch

Sóng mũi cong vẹo, vách ngăn không cân đối thường là do bẩm sinh hay do tai nạn mà vách ngăn mũi bị vẹo.

Mũi lân

Mũi lân là cách gọi khác của chiếc mũi to, đặc điểm nhận dạng của chiếc mũi lân là sống mũi thấp, đầu mũi to, cánh mũi to bè.

Khắc phục mọi khiếm khuyết về mũi

Những khiếm khuyết về chiếc mũi của người Á Đông rất đa dạng, chính vì lẽ đó tạo hình dáng mũi cho họ đòi hỏi phải áp dụng linh hoạt các kỹ thuật nâng mũi để đạt được tính thẩm mỹ cao. Công nghệ nâng mũi S-line 3S sẽ giúp bạn khắc phục mọi nhược điểm về chiếc mũi kém xinh chỉ sau 60 phút.

Kỹ thuật nâng mũi S-line 3S sẽ giúp bạn khắc phục mọi khiếm khuyết về chiếc mũi xấu của người Á Đông.

Dựa trên tiêu chuẩn 3S - đường cong S-line mềm mại, kết hợp giữa mô sụn non của cơ thể với sụn nhân tạo mềm mại - qua bàn tay của đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm sẽ tái tạo cấu trúc dáng mũi chặt chẽ, đảm bảo chính xác với tỷ lệ cân xứng, hài hòa với gương mặt. Hơn nữa, công nghệ nâng mũi S-line 3S còn giúp cải thiện hiệu quả dáng mũi thấp, mũi hư do độn bằng silicon, loại bỏ các khiếm khuyết ở mũi sau chấn thương, mũi đã qua phẫu thuật nhưng bị hư (sống mũi bị lệch, lộ sống mũi hoặc mũi bị bóng đỏ).

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi S-line 3S. Xem thêm tại đây.

