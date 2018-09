5 công thức dưỡng da, detox từ dâu tây

Mặt nạ chống lão hóa

Do chứa nhiều vitamin A, B, C, natri, protein nên chuối được coi là một trong những loại quả có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Sự kết hợp giữa chuối và một loại quả cũng giàu vitamin C như dâu tây sẽ tạo thành mặt nạ giúp da căng mịn hiệu quả.

Cách thực hiện: Xay nhuyễn 1 quả chuối cùng 2 quả dâu tây rồi trộn với 1/4 chén mật ong nguyên chất và 1/4 chén whipping cream (kem sữa béo). Sau đó bạn đắp hỗn hợp này lên mặt trong vòng 15-20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước mát.