5 cô gái 'lột xác' xinh đẹp nhờ giảm cân

Nỗ lực ăn kiêng và tập luyện khắt khe của các cô gái đều được đền đáp bằng vóc dáng thanh mảnh, cân đối và khuôn mặt xinh đẹp hơn.

Nguyễn Đặng Tiểu Giang - Giảm hơn 40 kg sau 9 tháng

Nguyễn Đặng Tiểu Giang xinh đẹp hơn hẳn nhờ giảm cân.

Tự nhận mình thuộc tuyp người dễ tăng cân, Nguyễn Đặng Tiểu Giang cho biết, thời kỳ đỉnh điểm cô nặng tới 96 kg. Thân hình mập mạp khiến Tiểu Giang rất tự ti vào bản thân, không có nhiều bạn bè.

Tiểu Giang quyết tâm giảm cân an toàn, chậm nhưng chắc với một thực đơn dễ dàng, đủ năng lượng để đảm bảo việc học tập và sinh hoạt nhưng không gây tăng cân. Cô ăn sáng no, cắt giảm tinh bột và bữa trưa và bữa tối. Cô cho biết, mình ăn kiêng theo bản năng chứ không theo một chế độ nhất định nào. Mỗi khi thèm ăn gì, cô đều cho phép mình ăn nhưng với khẩu phần cực ít chứ không bao giờ nhịn ăn hoàn toàn. Ngoài ăn kiêng, Tiểu Giang đi bộ nhiều để tiêu hao mỡ thừa. Cô đi bộ mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi đi lều, cô đều chọn đi thang bộ thay vì thang máy.

Sau 9 tháng kiên trì, Tiểu Giang đã giảm được hơn 40 kg, xuống còn 55 kg - mức cân nặng ao ước bấy lâu.

Lê An Hà - Giảm 30 kg sau 1 năm

Giảm cân chậm nhưng chắc giúp Lê An Hà giữ được vóc dáng thon gọn ngay cả sau khi trở về chế độ ăn bình thường.

Vì thói quen thích ăn đồ ngọt, đồ chiên xào mà Lê An Hà từng nặng tới 95 kg. Lên đại học, An Hà cảm nhận sâu sắc rằng ngoại hình mình bất ổn so với các bạn đồng khóa.

Cô quyết tâm giảm cân với chế độ ăn khá nghiêm khắc, chỉ xoay quanh rau, thịt, trứng và nước lọc, không đụng đến đồ ngọt và thức ăn chứa tinh bột, sữa, sữa chua, trái cây. Cô ăn nhiều bữa, cố gắng ăn vừa đủ no. Song song với việc ăn kiêng, An Hà tập cardio workout trong 6 tháng đầu, sau đó chuyển sang tập gym 90 phút mỗi ngày.

Sau hơn một năm kiên trì, Lê An Hà đã giảm được hơn 30 kg, còn 57 kg và lần đầu tiên dám diện bikini.

Đinh Thị Khánh Huyền – Giảm gần 20 kg sau 1 năm

Đinh Thị Khánh Huyền khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự 'lột xác' mảnh mai, xinh đẹp đến khó tin.

Cô nữ sinh dân tộc Mường, Đinh Thị Khánh Huyền, thực hiện chế độ giảm cân bằng cách ăn một ngày duy nhất một bữa, uống 3 lít nước và tập luyện thể thao đều ăn 1 giờ mỗi ngày. Tuy có nhiều lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng cô bạn sinh năm 1998 vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Sau nhiều nỗ lực giảm cân, Khánh Huyền đã giảm xuống chỉ còn 42kg và trở nên vô cùng mảnh mai, xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nguyễn Hồng Nhung - Giảm 20 kg sau 2 tháng

Nguyễn Hồng Nhung giảm 20 kg sau 2 tháng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Khi học cấp 3, Nguyễn Hồng Nhung nặng tới 71 kg trong khi chiều cao khá khiêm tốn. Sau khi hạ quyết tâm, cô gái sinh năm 1993 bắt đầu tìm hiểu các biện pháp giảm cân và chọn chế độ ăn lowcarb. Cô hoàn toàn nói không với tinh bột, tăng cường ăn hoa quả ít đường, rau xanh, kết hợp uống thuốc và tập gym hàng ngày. Để có thêm động lực và niềm vui trong quá trình luyện tập, cô rủ một người bạn thân cùng tham gia. Sau 2 tháng, Hồng Nhung giảm 20 kg trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Trần Huỳnh Kim Thanh - Giảm 25 kg sau 4 tháng

Kim Thanh tự tin hơn rất nhiều sau khi giảm cân thành công.

Trần Huỳnh Kim Thanh (16 tuổi) hiện là học sinh trường dân lập Đăng Khoa, TP HCM. Thanh từng nặng trên dưới 75 kg. Đỉnh điểm vào năm 14 tuổi, cô sở hữu thân hình lên đến 79 kg. Việc tăng cân quá đà khiến Thanh luôn trong tình trạng mệt mỏi, buồn rầu và ngại tiếp xúc với những người xung quanh.

Để thay đổi hình ảnh, Kim Thanh phải tập từ bỏ những món ăn yêu thích, thay vào đó là chế độ ăn kiêng với toàn rau xanh, trái cây và hạn chế tinh bột. Cô gái 16 tuổi cho biết: “Những lúc thèm ăn quá, mình thường uống nước và lấy hình đồ ăn ra xem cho đỡ đói. Sau đó, mình sẽ tự động viên bằng những hình ảnh của các cô gái đã giảm cân thành công”.

Nhờ sự kiên trì, khắt khe của bản thân, động viên và cổ vũ của mẹ, sau 4 tháng, Kim Thanh giảm được 25 kg, trở thành cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Hiện tại, 9X nặng 55 kg, cao 1,55 m. Thanh cho biết, trong tương lai, cô mong muốn sẽ giảm thêm 7 kg nữa để tương xứng với chiều cao.

Nguyễn Hoàng Lan - Giảm 27 kg sau 2 tháng

Nguyễn Hoàng Lan vẫn muốn tiếp tục giảm thêm cân để có vóc dáng thon gọn hơn.

Cuối năm lớp 12, do không kiểm soát được thói quen ăn uống nên cân nặng của Nguyễn Hoàng Lan bỗng tăng vọt. Thời gian trước đó, chiều cao và cân nặng của cô bạn cũng không đến nỗi nào. Khi tăng lên gần 80 kg, cô bạn bỗng cảm thấy tự ti.

Hoàng Lan chia sẻ, để giảm cân lấy lại vóc dáng, cô chủ yếu ăn đồ luộc, ít ăn đồ chiên xào và không ăn tinh bột vào buổi tối. Thi thoảng cô dùng dầu ô liu để thay đổi khẩu vị và tuyệt đối tránh xa thức ăn nhanh. Mỗi ngày, cô tập luyện chăm chỉ tại phòng gym trong 2 giờ để cơ thể săn chắc hơn.

Sau thời gian tập luyện cùng với sự khắt khe trong ăn uống, cô nàng bắt đầu cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Lúc đó, Lan giảm đều cân và cân nặng chỉ còn 53kg. Với chiều cao 1m63, cơ thể của Lan đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô bạn vẫn muốn tiếp tục giảm xuống 47- 50kg.

Vienne (tổng hợp)