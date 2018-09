5 chế độ ăn kiêng được sao ưa chuộng

The 5-Factor Diet Phương pháp The 5-Factor Diet do chuyên viên thể dục Harley Pasternak đưa ra dựa trên 5 dinh dưỡng chính trong thực phẩm gồm: protein, tinh bột, chất xơ, chất béo và chất lỏng. Bạn chỉ được phép tiêu thụ thức ăn có những chất này, và chia thành 5 bữa nhỏ trong ngày. Một điều đặc biệt là mỗi tuần, phái đẹp có thể dùng một bữa bao gồm bất cứ thức ăn ưa thích nào nhưng với số lượng nhỏ.

Các sao áp dụng: Eva Mendes, Alicia Keys, Lady Gaga, Megan Fox, Kate Beckinsale, Katy Perry, Amanda Seyfried.