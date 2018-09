5 cách loại bỏ mỡ thừa cho mặt O-line

Mỡ thừa tích tụ ở vùng mặt sẽ khiến bầu má trông tròn trịa và kém thon gọn, làm khuôn mặt bạn trông to hơn.

Mỡ thừa tích tụ khiến mặt nhìn to hơn.

Massage mặt

Một trong những biện pháp giảm béo mặt nhanh đó là việc massage mặt. Massage không chỉ giúp da mặt được thư giãn, ngăn chặn quá trình lão hóa cho da mà còn kích thích lưu thông máu, hạn chế mỡ thừa tích tụ, tiêu hao mỡ nhanh, làm da săn chắc và căng đều.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Để giảm béo mặt cấp tốc, điều không thể thiếu là chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế tinh bột, đồ nóng, đồ ăn chứa nhiều mỡ động vật. Bởi đó là nguyên nhân khiến gương mặt tròn đầy nhanh chóng. Bạn nên tăng cường chất xơ, rau xanh và bổ sung vitamin E để tăng cường độ ẩm và giúp cơ mặt săn chắc.

Ăn ít muối

Những người ăn mặn thường có nguy cơ bị béo mặt hơn người bình thường. Bởi, lượng muối trong thức ăn sẽ khiến lượng mỡ tích tụ nhanh hơn trên mặt, hơn nữa lại còn có hại cho sức khỏe. Lời khuyên dành cho bạn là thay đổi thói quen ăn uống không tốt để quá trình giảm mỡ mặt được hiệu quả.

Uống nhiều nước

Nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là một trong những cách giảm béo mặt cực hiệu quả. Uống nước hàng ngày không chỉ bù lượng nước thiếu hụt trong quá trình vận động của cơ thể mà còn giúp tái tạo và phục hồi tế bào biểu bì, giúp da căng mịn, săn chắc và hạn chế tình trạng tích tụ lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Cơ chế hoạt động loại bỏ mỡ thừa của công nghệ HiFu Pro 2016.

Sử dụng sóng siêu âm HiFu Pro 2016

Khác với những phương pháp trên cần đầu tư nhiều thời gian và phải thật sự kiên nhẫn. Sóng siêu âm HiFu Pro 2016 giúp bạn đánh bay lượng mỡ thừa nhanh chóng mà không cần dao kéo hay tốn quá nhiều thời gian. Năng lượng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao sẽ tác động sâu vào lớp hạ bì, làm phát tán năng lượng, giúp mô cơ co rút lại, phá hủy lượng mỡ dư thừa và đào thải ra ngoài qua tuyến bài tiết. Khi tần sóng được điều chỉnh ở nhiệt độ 60-70 độ C nhiệt năng sẽ tỏa mạnh lên vùng mỡ má, mỡ cằm hay vùng trán, khiến các nếp nhăn được là phẳng, cơ co rút và nâng lên, tăng cường độ đàn hồi cho da. Mặt khác, nhờ sự làn tỏa nhiệt vào lớp trung bì sẽ giúp collagen và elastin sản sinh làm cho da khỏe mạnh, căng mịn hơn, đồng thời mỡ thừa ở mặt được triệt tiêu, trả lại cho bạn khuôn mặt thon gọn, V-line.

Khuôn mặt thon gọn, V-line của khách hàng sau khi thực hiện loại bỏ mỡ thừa bằng công nghệ HiFu Pro 2016. Xem thêm tại đây.

Nhân dịp Giáng sinh, Khơ Thị ưu đãi các dịch vụ trị liệu trọn gói đến 50% và phẫu thuật thẩm mỹ đến 30% dành cho 365 khách hàng với chương trình "Vòng quay may mắn" bắt đầu từ ngày 1/12. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 6252 5566 - 6253 5566

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 392 092 88 - 392 092 89

Website: www.thammyvienkhothi.com

Facebook: facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)