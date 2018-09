5 bước để có búi tóc rối kiểu New York

Lãng mạn, điểm xuyết chút gai góc là kiểu tóc búi đánh rối mà nhà tạo mẫu của Tresemmé Paul Hanlon tạo riêng cho bộ sưu tập Phillip Lim trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York.

Tuần lễ thời trang New York - Sàn diễn thời trang Xuân Hè 2015 vừa khép lại với cuộc đổ bộ của các xu hướng thời trang tóc mới. Lần này, tóc đã được trao quyền làm chủ sân khấu với sự kết hợp trong từng bộ sưu tập. Không chỉ mang đến cảm hứng cho phái đẹp, các kiểu tóc trên sàn diễn New York có thể thực hiện ngay tại nhà. Với những hướng dẫn cơ bản sau đây từ các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp của Tresemmé, Mỹ, các cô gái có thể tự tạo cho mình những kiểu tóc đẹp và cá tính phong cách New York.

Bước 1: làm nếp mềm mượt tóc bằng cách chăm sóc tóc với bộ sản phẩm Tresemmé Keratin Smooth. Khi tóc còn hơi ẩm, dùng Mousse tạo kiểu tóc Tresemmé Extra Control dọc theo thân tóc để tóc dễ dàng giữ nếp và tạo kiểu tóc ở các bước tiếp theo.

Bước 2: sấy khô và chải bằng lược răng thưa. Trong khi chải, kéo duỗi nhẹ tóc để tạo cảm giác tóc thẳng hơn.

Bước 3: đánh rối lớp tóc ngoài cùng và dùng một chút xịt giữ kiểu tóc Tresemmé Extra Hold để định hình và giữ nếp tóc.

Bước 4: buộc túm đuôi ngựa toàn bộ tóc. Cuộn xoắn phần đuôi ngựa nhiều lần (tùy độ dài của tóc) như kiểu nút thắt dây giày. Để lại một chút phần đuôi tóc và cố định phần tóc búi bằng kẹp tăm.

Bước 5: để hoàn thành kiểu tóc, kéo nhẹ một vài phần tóc xung quanh búi để tạo độ rối xù tự nhiên và thêm một chút xịt giữ kiểu tóc để cố định toàn bộ kiểu tóc.

Kiểu tóc búi rối sau khi hoàn thiện.

Các kiểu tóc trên sàn diễn thời trang thế giới có thể được thực hiện ngay tại nhà bạn với các sản phẩm chăm sóc và tạo kiểu tóc chuyên nghiệp của Tresemmé - thương hiệu chăm sóc và tạo kiểu tóc đến từ Mỹ. Tìm hiểu về sản phẩm và những bí quyết chăm sóc và tạo kiểu tóc từ các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tại www.tresemme.com.vn hoặc www.facebook.com/TRESemmeVietnam.

(Nguồn: Tresemmé)