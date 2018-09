5 bí quyết thay đổi nhan sắc Lan Ngọc

Những thay đổi từ làn da, mái tóc đến style trang điểm, phong cách thời trang đã giúp Lan Ngọc đẹp hơn từng ngày.

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân của Bước nhảy hoàn vũ, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc được nhắc đến nhiều hơn. Kèm theo đó là những lời khen tặng về hình ảnh một ngọc nữ xinh đẹp, thời thượng qua từng ngày. Dưới đây là những bí quyết giúp cô thay đổi để ngày càng thu hút.

Tuyệt chiêu trang điểm

Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc khá trung thành với kiểu kẻ lông mày ngang, được tô đậm cầu kỳ, tạo nên điểm nhấn trên khuôn mặt và đem đến vẻ trẻ trung, thu hút tự nhiên. Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp đánh khối cho khuôn mặt cũng giúp nữ diễn viên khắc phục những đường nét có phần vuông vức, đầy đặn của cô, giúp khuôn mặt trông V-line, thon gọn hơn. Sự chênh lệch sáng tối đã tạo ra các góc cạnh khiến gương mặt Lan Ngọc có sức hút và ăn ảnh hơn khi chụp hình hay đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Cách trang điểm, làm tóc của Lan Ngọc khá đơn giản nhưng lại có điểm nhấn và phù hợp với bản thân.

Làn da mộc, căng bóng tự nhiên

Lan Ngọc sở hữu làn da đẹp trong trẻo, căng mướt, bóng mượt. Kể cả khi không trang điểm hoặc chỉ sử dụng một lớp phấn nền nhẹ, làn da của ngọc nữ vẫn toát lên vẻ căng sáng, tươi tắn và giàu sức sống. So với những hình ảnh trước đây, có thể thấy nhờ làn da mà Ninh Dương Lan Ngọc trông thời thượng hơn. Bí quyết của cô là biết cách thanh lọc da khoa học.

Lan Ngọc chia sẻ làn da khi được nuôi dưỡng sâu bằng những dưỡng chất quý, cần thiết sẽ luôn tươi tắn, khỏe mạnh và trở nên căng bóng tự nhiên mà không cần trang điểm nhiều hay dùng đến các phương pháp lột tẩy thông thường. Ngoài những sự kiện quan trọng hoặc khi chụp hình, phong cách trang điểm thường ngày của Lan Ngọc trông khá tự nhiên với làn da trắng sáng, tươi mướt. Ngọc nữ chỉ thêm một chút điểm tô bởi những gam son nổi bật, tươi trẻ như đỏ, hồng đào hay cam… Xem bí quyết da căng mướt của Lan Ngọc tại đây.

Lan Ngọc thường xuyên chăm sóc da khoa học, đúng cách tại spa yêu thích để có được làn da căng mướt, mịn màng và tươi tắn.

Thay đổi kiểu tóc

Có ý kiến cho rằng mái tóc chính là món trang sức đắt giá trên cơ thể, do đó, Lan Ngọc cũng chú ý tới cách làm điệu hơn với mái tóc. Từ kiểu tóc dài đơn điệu, thường buộc gọn để lộ phần trán và toàn bộ khuôn mặt, Lan Ngọc đã bắt đầu biến hóa và trở nên dịu dàng hơn với các kiểu tóc uốn cầu kỳ. Ngoài ra, kiểu tóc ngang vai suôn thẳng như hiện giờ còn giúp cô tôn lên vẻ mong manh và thanh lịch không thua kém các ngôi sao Hàn Quốc.

Cải thiện đường nét trên gương mặt

Những ai quan tâm tới Lan Ngọc có thể thấy khuôn mặt của cô đã hài hòa, thanh thoát hơn nhờ dáng mũi. Không có được sóng mũi cao bẩm sinh nên cô đã áp dụng thủ thuật nâng mũi không phẫu thuật bằng chất đệm sinh học để làm đầy những điểm hõm, tẹt của dáng mũi, từ đó nâng cao thể tích mô, làm thẳng và thanh tú dáng mũi chỉ sau 15 phút. Xem thêm tại đây.

Phong cách thời trang

Lan Ngọc ghi điểm với người hâm mộ bằng phong cách đơn giản, nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng. Có thể nói cô là một trong những ngôi sao trẻ có phong cách thời trang giản dị mà độc đáo. Ngọc nữ phối đồ khá thoải mái và trẻ trung với các kiểu áo hai dây, quần suông, mốt oversize, giày thể thao, giày mũi nhọn… Trên trang cá nhân, Lan Ngọc thường xuyên chia sẻ ảnh thời trang Outfit Of The Day của mình làm nhiều bạn trẻ thích thú và học hỏi theo. Cô đã có một bước tiến dài trong phong cách và ngoại hình của mình so với thời điểm trước đây.

Lan Ngọc chất lừ với phong cách thời trang năng động, hiện đại của mình.

Không còn là cô gái Nương chân chất, thôn quê thuở nào, giờ đây Ninh Dương Lan Ngọc đã thoát ra khỏi tổ kén với phong thái ngày càng tự tin và chuyên nghiệp. Điều quan trọng là ngọc nữ mới của màn ảnh Việt luôn cầu thị, học hỏi và biết áp dụng cho bản thân mình những kinh nghiệm, kỹ năng làm đẹp quý báu. Bạn cũng có thể tham khảo phong cách của Lan Ngọc để thay đổi và làm đẹp cho bản thân.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury)