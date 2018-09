5 bí quyết làm đẹp của Phạm Băng Băng

Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Phạm Băng Băng vẫn giữ được làn da, mái tóc đáng mơ ước.

1. Chăm sóc da bằng lúa mạch

Một trong những bí mật của Phạm Băng Băng để có được làn da trắng và rạng rỡ là yến mạch vốn giàu khoáng chất, vitamin và chất xơ. Không chỉ có lợi cho sức khỏe, dưỡng chất có trong yến mạch còn giúp chống lão hóa, kích thích cơ thể đào thải những chất độc, cho làn da khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

2. Tắm với sữa tươi

Đây chính là phương pháp nổi tiếng được Dương Quý Phi thời nhà Đường sử dụng để nuôi dưỡng làn da của mình. Sữa là loại thực phẩm có rất nhiều axit (nhất là axit lactic) có thể hòa tan các chất “keo” kết dính các tế bào chết trên da, do đó, sữa tươi là loại chất tắm trắng an toàn và tốt nhất. Sữa tươi cũng giúp da mềm hơn, ngăn ngừa các đốm mụn và đánh bay vết thâm xấu xí, làm dịu da, chữa cháy nắng, vẩy nến do có các loại chất béo, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Chính vì thế, Phạm Băng Băng luôn xuất hiện trước ống kính máy ảnh với vẻ tươi tắn và rạng rỡ nhất.

3. Chăm sóc tóc bằng bia

Luôn trung thành với mái tóc đen dài, Phạm Băng Băng tiết lộ cô áp dụng phương pháp chăm sóc tóc bằng bia tươi mỗi tuần một lần để có được mái tóc óng mượt.

Khi gội đầu bằng bia, các chất tự nhiên trong bia sẽ bao bọc lấy sợi tóc và nuôi dưỡng tóc. Bên cạnh vitamin B, các chất protein trong mạch nha và hoa bia có tác dụng phục hồi tóc bị hư tổn và thúc đẩy cơ chế phát triển chung. Mặt khác, đường mantozo và đường sucrose có trong bia thắt chặt biểu bì của tóc, giúp tóc sáng bóng hơn.

4. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời

Do tính chất công việc thường xuyên phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời, Phạm Băng Băng luôn mang theo ô và bảo vệ da bằng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao trước khi ra ngoài trời 30 phút. Sau từ 2-3 giờ, cô thoa kem lại một lần nữa để chắc chắn da có lớp màng bảo vệ tốt.

Bên cạnh đó, Băng Băng tiết lộ rằng cô uống rất nhiều nước để cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong.

5. Ngủ đủ

Lịch trình dày đặc khiến Băng Băng không thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Cô thú nhận rằng mình chỉ ngủ trung bình 3-4 giờ khi đi quay phim hoặc tham gia vào các dự án, tuy nhiên cô không hề thiếu ngủ mà vẫn tràn đầy sức sống khi xuất hiện trước công chúng. Đó là bởi vì Băng Băng luôn tranh thủ ngủ ở mọi lúc mọi nơi, điều quan trọng là cơ thể cô được nghỉ ngơi, thư giãn ngay khi có thể.

Thu Trang