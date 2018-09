5 bí quyết của ca sĩ U70 mang gương mặt tuổi 15

Nữ ca sĩ 66 tuổi người Scotland, Lulu, khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng vì gương mặt trẻ trung, chẳng có mấy khác biệt so với thời điểm cô mới debut, năm 15 tuổi.

Lulu Kennedy-Cairns, nghệ danh là Lulu, sinh năm 1948, là ca sĩ, diễn viên truyền hình người Scotland. Cô được cả thế giới biết đến với ca khúc chủ đề cho bộ phim James Bond “The Man with the Golden Gun” và ca khúc “To sir with love” trong bộ phim cùng tên.

Gương mặt của nữ ca sĩ Lulu gần như không biến đổi. Bên trái là hình ảnh của Lulu năm 1964, khi cô 15 tuổi. Bên phải là hình ảnh của Lulu năm 2014, khi cô 65 tuổi.

Lần xuất hiện gần đây nhất của cô là trên sân khấu lễ bế mạc Commonwealth Games 2014 tại Glasgow ngày 3/8 vừa qua. Biểu diễn ca khúc “Shout”, bản hit đã giúp cô nổi tiếng toàn thế giới vào năm 1964, khi cô mới vừa 15 tuổi, Lulu khiến toàn bộ khán đài ngỡ ngàng bởi sự trẻ trung và gương mặt gần như không có mấy sự thay đổi so với thời điểm cô mới debut.

Nữ ca sĩ trẻ trung và phong cách trên sân khấu Commonwealth Games 2014.

Khi được hỏi về cách duy trì vẻ trẻ đẹp của mình, Lulu chia sẻ 5 bí quyết mà cô thấy vô cùng hữu ích.

1. Làm sạch da với sữa rửa mặt có chứa tinh chất magie. Sản phẩm này giúp tẩy sạch các tế bào chết và làm da sáng dần theo thời gian.

2. Chọn màu tóc và kiểu tóc thật tinh tế. Những màu trầm và tối sẽ chỉ khiến bạn trông già nua hơn thôi. Hãy chọn màu sang và kiểu cắt phù hợp với khuôn mặt, không nhất thiết phải chạy theo mốt nếu nó không phù hợp với bạn.

3. Trang phục phù hợp với lứa tuổi. Đừng mặc đồ lấy từ tủ quần áo của con gái bạn, nó không làm bạn trẻ hơn, chỉ khiến bạn trông thật lố bịch. Hãy dùng phụ kiện để thể hiện cá tính của mình.

4. Thường xuyên tập luyện. Hãy chọn bài tập mà bạn yêu thích nhất và chăm chỉ với nó. Lulu chọn dancing vì cô rất thích bộ môn này.

5. Hãy khiến não phải vận động. Đừng chỉ vận động thân thể, mà hãy bắt não phải vận động nữa. Đọc sách, xem phim, chơi giải ô chữ hoặc các trò đòi hỏi nhiều tư duy và suy nghĩ. 65 tuổi không có nghĩa là bạn không thể dùng facebook. Hãy kết nối với bạn bè và luôn giữ tư tưởng vui vẻ, thoải mái. Đây là điều cốt lõi giúp bạn trẻ trung.

Cùng ngắm một vài hình ảnh của Lulu để thấy thời gian dừng bước trước nhan sắc của cô.

Nữ ca sĩ Lulu năm 15 tuổi.

Năm 1972, Lulu vẫn tươi tắn, rạng ngời dù cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

Năm 1985, khi 37 tuổi, khuôn mặt Lulu không có nhiều sự thay đổi ngoại trừ vài nếp nhăn dưới mắt.

Năm 1999, sự thay đổi màu tóc và kiểu cắt đã giúp Lulu trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 51.

Năm 2009. Chẳng mấy ai nghĩ rằng lúc này Lulu đã bước qua tuổi 61.

Lulu trẻ trung, quyến rũ của năm 2014.

Hình ảnh mới nhất của Lulu khi cô hát tại lễ bế mạc Commonwealth Games 2014. Xuất hiện cùng Kylie Minogue, nhan sắc và phong cách của Lulu chẳng hề kém cạnh cô đồng nghiệp trẻ hơn tới 20 tuổi.

Thái Anh

Ảnh: Dailymail