5 bí quyết chăm sóc da mụn của sao

Trong cuốn sách tự viết mang tên The Body Book, mỹ nhân The Other Woman Cameron Diaz thừa nhận mình không hề ăn uống lành mạnh do đó da thường xuyên bị mụn. Vì vậy, người đẹp thường xuyên bổ sung các món ăn từ đậu phụ và đỗ để giảm tính nhiệt trong cơ thể. Một bí quyết nữa là cô tham gia lớp học về dinh dưỡng nhằm điểu chỉnh khẩu phần ăn phù hợp. Luôn vui vẻ, thoải mái cũng là một trong yếu tố giúp da đẹp hơn.