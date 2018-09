45 phút chữa sụp mí mắt cho người bận rộn

Công nghệ Mỹ Ultherapy thế hệ 2018 giúp bạn chữa sụp mí nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Công nghệ nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn Ultherapy đem lại hiệu quả nhanh, phù hợp với những người bận rộn. Theo trang Latest Plastic Surgery, giải pháp này được nhiều ngôi sao Hollywood sử dụng như: Jennifer Aniston, Jennifer López, Kim Kardashian, Shania Twain.... Tại Việt Nam, đây cũng là phương pháp được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân hay chính khách có quỹ thời gian eo hẹp lựa chọn.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: “Tôi vốn sở hữu đôi mắt 2 mí rõ ràng, nhưng đợt này nhiều show, thức khuya, ngủ trễ liên tục khiến mí mắt chùng xuống. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết, tôi mong sẽ giải quyết được vấn đề này nhanh chóng”.

Courteney Cox (53 tuổi, diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ) thừa nhận trẻ hơn tuổi thật nhờ thực hiện Ultherapy để giải quyết sụp mí, xóa nhăn toàn mặt và tạo hàm V-line.

Trị liệu thuận tiện với 45 phút

Sụp mí mắt là tình trạng mí mắt trên bị chùng xuống, che khuất một phần mắt, có thể do di truyền, bẩm sinh, nhược cơ, thói quen thức khuya, lão hóa… thậm chí là do can thiệp thẩm mỹ quá đà. Điều này không chỉ khiến mắt bị cản trở tầm nhìn, mà còn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đôi mắt, cũng như toàn khuôn mặt.

Các chuyên gia khoa học thẩm mỹ thế giới đã tiến một bước dài khi phát minh ra công nghệ trẻ hóa, nâng cung mày, chữa sụp mí Ultherapy. Giải pháp này được FDA (Mỹ) chứng nhận có hiệu quả tương đương phẫu thuật dù không xâm lấn. Công nghệ này đang được ứng dụng ở Việt Nam tại hệ thống Saigon Smile Spa.

Ultherapy ứng dụng sóng siêu âm hội tụ có khả năng xuyên qua bề mặt da đến thẳng lớp hạ bì, đưa năng lượng tác động nhanh chóng đến lớp cân cơ, “lấp đầy” phần elastin, collagen bị hao hụt ở vùng da quanh mắt. Từ đó, cơ nâng mi, cân cơ mi trên và chỗ bám của cơ được nâng lên, lớp cơ chảy xệ co lại, vùng da chùng nhão quanh mắt trở nên săn chắc hơn. Đồng thời, làn da quanh mắt sẽ sáng mịn nhờ được kích thích collagen tự thân tái sinh mạnh mẽ.

Với những người cung mày bị hạ thấp ở mức độ nhẹ đến trung bình, khả năng hồi phục cơ của Ultherapy sẽ đưa cung mày về vị trí ban đầu, sau một lần trị liệu.

Công nghệ Ultherapy cũng không đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị hay kiêng khem gì trước và sau trị liệu. Mọi ứng dụng tân tiến của Ultherapy đều nhằm đơn giản hóa và tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Điều này thích hợp với những người bận rộn và sợ “dao kéo”. Xem thêm tại đây.

98% trường hợp hài lòng

Để đạt được hiệu quả cao nhất, tại Saigon Smile Spa (đối tác chính thức tại Việt Nam của hãng Ulthera Hoa Kỳ), tất cả các trị liệu Ultherapy đều được thực hiện trực tiếp bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn. Do đó, có tới 98% khách hàng trị liệu Ultherapy tại đây đều hài lòng với hiệu quả đạt được.

Sau 45 phút trị liệu, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: “Duyên đã trở về thời mắt hai mí, to tròn như trước kia. Không còn phải dùng kích mí hay make-up để che đi khuyết điểm này. Kỳ Duyên còn giảm cả nếp nhăn quanh mắt nữa”.

Ngược lại, chị Phương Anh (nhân viên văn phòng) bị sụp mí bẩm sinh. Sau này mí mắt sụp dần, cung mày bị hạ thấp khiến mắt bị nhỏ đi. Từng phẫu thuật chữa sụp mí và điều chỉnh cung mi mắt để giải quyết tình trạng này, nhưng sau một thời gian ngắn, cơ mắt lại lỏng hơn và chùng xuống nhanh hơn. Được bạn bè giới thiệu, Phương Anh tìm đến Saigon Smile Spa sử dụng công nghệ chữa sụp mí không phẫu thuật Ultherapy. Kết quả, sau 45 phút, mí mắt chị được nâng lên thấy rõ, không có cảm giác đau.

MC Kỳ Duyên (trên) trước và sau trị liệu. “Liệu trình này, sóng đi sâu nhất vào tới cơ mặt của mình, ngoài ra nó còn tái tạo collagen giúp làn da mặt săn chắc hơn, đường quai hàm rõ hơn”, chị Phương Anh (ảnh dưới) - sau 6 tháng trị liệu mí mắt vẫn săn chắc - cho biết. Xem thêm cảm nhận khác tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)