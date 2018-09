4 điều cấm kỵ phái đẹp cần biết khi nâng mũi

Không nâng cao sóng mũi khi xương sóng mũi quá to bè, hoặc gồ ghề: nhiều người có vùng xương sóng mũi to bè, hoặc bị gồ nhưng vẫn đặt sóng khiến mũi tuy cao nhưng to thô và giả tạo, hoặc càng gồ ghề, khó coi. Trong trường hợp này, xương sóng mũi cần được chỉnh thon gọn lại rồi đặt sóng thì mới đảm bảo dáng mũi cao, tự nhiên, thanh mảnh. Khách hàng trong ảnh trên có phần xương sóng mũi bè và rộng hai bên, sau khi được hạ phần xương gồ và làm thon gọn phần xương bè mới tiến hành đặt sóng, kết hợp dựng lại trụ đầu mũi để đảm bảo dáng mũi thanh tú và vẫn giữ nét nam tính cho khuôn mặt.