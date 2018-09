4 cách xóa mờ rạn da hiệu quả

Những vết rạn da xuất hiện do nhiều nguyên nhân, như mang thai, tăng cân quá nhanh hoặc âm thầm phát triển trong giai đoạn dậy thì.

Để đối phó với rạn da, bạn có thể tham khảo 4 cách sau:

Ăn uống lành mạnh

Một trong những cách tốt để đối phó với rạn da là sống khỏe và ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn uống đầy đủ chất với các loại thực phẩm giàu vitamin và chất dinh dưỡng như trái cây và rau quả giúp vóc dáng cân đối, duy trì độ ẩm cho da, ngăn ngừa vết rạn da hình thành.

Xóa rạn da nhờ tẩy da chết và dùng sản phẩm dưỡng ẩm

Sự kết hợp giữa massage tẩy da chết với các loại kem bôi giàu độ ẩm mang đến hiệu quả trong cuộc chiến chống rạn da.

Dầu ooliu là một dưỡng chất tốt giúp dưỡng ẩm da.

Bạn có thể tự chuẩn bị hỗn hợp tẩy da chết và dưỡng ẩm cho vùng da rạn tại nhà gồm: 4 muỗng canh dầu ôliu , 4 muỗng canh lô hội và một muỗng canh đường. Trộn tất cả lại với nhau trong một chiếc hũ và đặt nó trong tủ lạnh cho đến khi hỗn hợp đặc lại. Dùng hỗn hợp này chà xát lên vùng da rạn trước khi đi ngủ.

Bổ sung Vitamin C

Theo WebMD, một số công thức của vitamin C có thể làm tăng sản xuất collagen trong cơ thể của bạn và giúp vết rạn da trong giai đoạn đầu. Họ đề nghị kết hợp vitamin C với axit glycolic cho kết quả cao . Bạn cũng có thể nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc thêm 500 milligram vitamin C đến chế độ ăn uống của bạn.

Vitamin C có thể làm tăng sản xuất collagen.

Trị rạn da với công nghệ thay da vi điểm

Những cách đơn giản để đối phó với vết rạn da có thể là một cách hiệu quả để điều trị vết rạn da ở nhà. Hoặc bạn có thể nói chuyện với một bác sĩ da liễu về phương pháp điều trị rạn da bằng công nghệ thay da vi điểm. Phương pháp này giúp bạn phục hồi các sợi collagen và elastin bị đứt gãy, lấy lại sự đàn hồi cho da giúp da săn chắc hơn bằng công nghệ sử dụng ánh sáng sinh học của Mỹ. Khi da vùng rạn đã được phục hồi, săn chắc, bác sĩ sẽ lựa chọn màu sinh học cùng với màu da vùng bụng của bạn, sau đó dùng đầu máy bắn vi điểm màu sinh học lên vùng điều trị, làm đồng đều màu và vết rạn da biến mất nhanh chóng trong vòng 30 phút với trường hợp rạn da nhẹ.

Hình ảnh trước và sau chữa rạn da bằng công nghệ ánh sáng sinh học của Mỹ. Xem thêm hình ảnh sau điều trị rạn da tại đây.

Khi vừa điều trị xong, bạn chỉ cần tránh nước một ngày và tránh tác động của ánh sáng mặt trời. Ở Việt Nam, công nghệ bắn vi điểm màu sinh học của Mỹ được áp dụng tại Milan Clinic & Spa.

