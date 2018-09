4 biến chứng khi triệt lông

Giãn nở lỗ chân lông, thâm da, dễ bị viêm nang lông và bỏng rát là 4 biến chứng thường gặp khi sử dụng các biện pháp triệt lông thông thường.

Để nhanh chóng triệt tiêu những sợi lông đáng ghét trên cơ thể, nhiều chị em đã không ngần ngại sử dụng các biện pháp triệt lông thông thường như nhổ, cạo, waxing… mà không lường trước được những biến chứng của nó.

Giãn nở lỗ chân lông

Khi nhổ hay waxing, lông sẽ bị kéo bật từ gốc, đồng thời gây kích thích đối với làn da, dễ gây nên tình trạng giãn nở lỗ chân lông. Từ đó, da của bạn trở nên sần sùi và kém thẩm mỹ.

Lỗ chân lông bị phình to, sần sùi khi sử dụng biện pháp triệt lông thông thường.

Thâm vùng da triệt lông

Các biện pháp triệt lông như nhổ, cạo, wax chỉ đem lại hiệu quả làm đẹp trong thời gian ngắn nhưng hậu quả về vùng da thâm đen sau triệt lông nhiều lần sẽ theo bạn vĩnh viễn. Những tổn thương chân lông lâu ngày sẽ khiến vùng da triệt lông của bạn dần trở nên thâm đen và khô ráp. Bên cạnh đó, khi lông mọc trở lại sẽ đậm màu hơn so với màu da và bị đen ngay từ khi các sợi lông vẫn chưa nhú hết lên trên bề mặt da. Vùng da triệt lông cũng vì vậy mà trở nên sậm màu hơn.

Dễ bị viêm nang lông

Các biện pháp tẩy lông tạm thời, thậm chí cả công nghệ laser triệt lông thế hệ cũ nếu không làm cẩn thận cũng dễ gây ra tình trạng xước, tổn thương… khiến các vùng da này bị viêm nhiễm, trở thành nơi trú ẩn của vi khuẩn và gây nên tình trạng viêm nang lông.

Viêm nang lông là một trong các biến chứng nguy hiểm khi sử dụng laser thế hệ cũ.

Gây bỏng rát da

Phần lớn các trường hợp triệt lông bằng công nghệ Laser thế hệ cũ gặp phải rủi ro phồng rộp và bỏng rát sau trị liệu, đặc biệt là đối với những làn da sẫm màu có số lượng melanin lớn và khả năng hấp thu ánh sáng tốt bởi laser sử dụng ánh sáng đơn sắc với năng lượng cao để xuyên qua da và phá hủy các nang lông. Ngoài ra, triệt lông bằng phương pháp waxing cũng dễ bị đau rát do lông bị giật mạnh ngược lại với chiều mọc của sợi lông.

Công nghệ New E-light được đánh giá là một trong những công nghệ triệt lông vĩnh viễn an toàn và hiệu quả hiện nay. Công nghệ New E-light phiên bản 2014 được ứng dụng tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt không chỉ giúp triệt tiêu tới 99% những sợi lông cứng đầu mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, làm sáng vùng da triệt lông đồng thời hỗ trợ điều trị viêm nang lông hiệu quả.

Á hậu Tú Anh cảm thấy hài lòng khi trải nghiệm công nghệ triệt lông New E-light.

New E-light là sự kết hợp giữa nguồn năng lượng IPL và sóng RF đem lại hiệu quả kép cho vùng triệt lông. Ánh sáng IPL với bước sóng 590nm đến 1.200nm có gắn thêm bộ cảm ứng thông minh nên có khả năng “dò đường” chính xác tới tận sâu nang lông, tác động trực tiếp đến gốc sinh trưởng của lông cắt đứt nguồn dinh dưỡng nuôi lông khiến sợi lông bị triệt tiêu ngay từ giai đoạn mầm nhú và ngăn ngừa tình trạng mọc lại của chúng. Không chỉ vậy, sóng RF sẽ kích thích sự tăng sinh tự nhiên của collagen và elastin, khiến da trở nên săn chắc và mịn màng.

Bên cạnh đó, công nghệ này còn sử dụng ánh sáng IPL sẽ lấy đi toàn bộ tế bào chết tích tụ lâu năm, triệt tiêu sạch ổ vi khuẩn gây viêm nang lông đồng thời giúp lỗ chân lông sạch thoáng, từ đó giúp cho tình trạng viêm lỗ chân lông được cải thiện rõ rệt sau lần trị liệu đầu tiên.

Ngoài ra, công nghệ New E-light phiên bản 2014 còn được thiết kế với đầu kim cương làm lạnh sẽ nhẹ nhàng xoa dịu vùng thượng bì giúp cho vùng da triệt lông không bị bỏng rát và quá trình trị liệu diễn ra dễ chịu. Hiện công nghệ triệt lông vĩnh viễn New E-light đã được tổ chức FDA Mỹ cấp chứng nhận an toàn và được lưu hành trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về dịch vụ này tại đây.

