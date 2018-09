300 set son môi thương hiệu Hà Hồ ưu đãi riêng cho độc giả Ngoisao.net

M.O.I - thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, nhằm tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp với phong cách, khí hậu và thu nhập của người Việt. Sản phẩm đầu tiên của thương hiệu này là dòng son mang tên của "nữ hoàng giải trí": HoNgocHa’s Secret. Dòng son lấy cảm hứng từ hình ảnh, phong cách thời trang của nữ hoàng giải trí với 3 màu ban ngày và 3 màu ban đêm: HNH's Red, Destiny, Girl’s Night, Keep me love, My baby, What is love. Sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng cho người dùng. Độc giả đăng ký sớm tại đây để nhận ưu đãi khi mua trọn bộ set 6 thỏi son.