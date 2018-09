3 tuyệt chiêu khắc phục da ngăm đen

Chỉ trong một liệu trình, làn da xỉn màu của bạn sẽ nhanh chóng 'lột xác' trở nên trắng sáng hơn.

Một làn da trắng hồng, khỏe khoắn là điều mà hầu hết phái đẹp hướng tới. Vẻ đẹp tự nhiên tạo ra sức hút, quyến rũ hơn hẳn việc sử dụng mỹ phẩm. Nếu lựa chọn được phương pháp chăm sóc đúng cách, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da đẹp mà không cần trang điểm kỳ công.

Làn da đẹp tự nhiên, giúp phái đẹp hấp dẫn hơn.

Tắm trắng bằng tinh bột nghệ và mật ong

Củ nghệ là một loại thảo mộc hữu ích trong việc làm đẹp. Công dụng nổi bật của nghệ là làm mờ sẹo và các vết thâm. Tinh bột nghệ không chỉ làm mờ sẹo, mờ vết thâm mà còn giúp thanh tẩy tế bào chết, đồng thời bột nghệ giúp làm giảm các vết chàm nhờ có tính sát khuẩn cao, từ đó giúp lỗ chân lông thông thoáng, bụi bẩn và bã nhờn bị loại bỏ, giảm mụn sưng tấy và làm trắng da hiệu quả.

Trong tinh bột nghệ còn chứa một thành phần curcumin giúp tiêu diệt các gốc tự do, nguyên nhân gây ra các nếp nhăn, đồng thời ngăn ngừa lão hóa da, giúp da luôn tươi trẻ. Dùng tinh bột nghệ kết hợp mật ong như một loại kem tắm trắng vừa dưỡng da trắng, hiệu quả, an toàn, mà còn làm giảm các bệnh ngoài da.

Tắm trắng bằng bột đậu đỏ và sữa tươi

Đậu đỏ được coi là thực phẩm có lượng chất chống oxy hóa cao. Sử dụng bột đậu đỏ có tác dụng tăng sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn cũng như sự hình thành mụn trên da. Ngoài ra chúng còn thúc đẩy quá trình tái tạo nhanh tế bào chết, giúp da căng mịn.

Trong đậu đỏ chứa chất lượng vitamin C & E dồi dào. Vitamin C có vai trò khử gốc tự do nguyên nhân chính dẫn tới nếp nhăn và bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, Vitamin E còn là yếu tố chống sạm da. Ngoài ra, đậu đỏ còn chứa vitamin B1 giúp thể lực từng tế bào khỏe hơn, tăng miễn dịch cơ thể và vitamin B6 giúp da láng mịn hơn.

Tắm trắng với các tinh chất thiên nhiên.

Sữa tươi chứa nhiều chất béo, protein, vitamin và khoáng chất đặc biệt có lợi, không chỉ nuôi dưỡng và làm dịu da mà còn giúp da sáng, mịn và rất mát khi chạm vào. Kết hợp sữa tươi và đậu đỏ thành hợp chất có thể hòa tan các chất kết dính các tế bào chết trên da, có tác dụng loại bỏ lớp tế bào chết và thay thế làn da sần sùi bằng một làn da mới trẻ trung và giàu sức sống.

Tắm trắng bằng noãn thực vật

Noãn thực vật giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề của da: mụn, sẹo, nám, tổn thương bề ngoài khiến da lão hóa như da kém mịn màng, thô sần, sạm, da chảy xệ…

Tắm trắng noãn thực vật là phương pháp tự nhiên mang lại cho bạn vẻ đẹp từ sâu bên trong nhờ thành phần vitamin E, C, B3 được chiết xuất từ men trái cây, những dược liệu quý như phôi hoa hồng, hải tảo, lục giác. Mặt khác trong noãn thực vật có một hàm lượng oxy cao, đây là nguồn oxy thiết yếu tăng cường khả năng tiêu độc ở lớp biểu bì, giảm độc tố lớp hạ bì và ngăn chặn quá trình hình thành gốc tự do. Nhờ đó, noãn thực vật sẽ thẩm thấu tận sâu lớp mầm biểu bì, kích thích khả năng sản sinh tế bào mới, khôi phục độ săn chắc và đàn hồi da, cải thiện quá trình lão hóa sớm của da.

Trước vào sau trải nghiệm tắm trắng.

Lượng đạm từ phôi thai cá giúp loại bỏ lớp tế bào sừng, các mảng sắc tố đậm màu, ức chế quá trình hoạt động melanin nhằm ngăn chặn sự tái sinh của sắc tố, tăng khả năng tái tạo tế bào mới, giúp làn da tươi trẻ và sáng mịn.

Hiệu quả: tái sinh các collagen đã lão hóa và kích thích sản sinh collagen mới; duy trì vẻ đẹp thanh xuân, tươi trẻ, đầy lùi các dấu hiệu lão hóa da; tăng sức đề kháng cho da, bảo vệ làn da trước những tác động từ bên ngoài; làm trắng da và chậm quá trình lão hóa. Làn da của khách hàng cải thiện rõ rệt sau liệu trình tắm trắng noãn thực vật. Xem thêm tại đây.

Tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, Khơ Thị gửi gắm thông điệp “True Beauty - Thử và Tin” với mong muốn bạn có cơ hội trải nghiệm lần đầu những dịch vụ làm đẹp tốt với mức giá ưu đãi lớn.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 6252 5566 - 6253 5566

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 392 092 88 - 392 092 89

Website: thammyvienkhothi.com

Facebook: facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)